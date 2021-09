Microsoft-Aktie: Anleger dürfen sich freuen!

Denn heute zahlt Microsoft eine Dividende an alle Anteilseigner aus. Somit wurde nun eine vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 56 Cents überschrieben. Auf das gesamte Jahr gesehen werden insgesamt 2,24 Dollar ausbezahlt. Der Ex-Dividendentag, also der Stichtag an dem investierte die Aktie im Depot haben müssen, war der 18.08.21.

Verrechnet mit dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 0,75 Prozent.



