Microsoft-Aktie: Analysten zuversichtlich!

Die Microsoft-Aktie hat die vergangene Woche mit leichten Verlusten weitestgehend in einer Seitwärtsbewegung verbracht. Auf Wochensicht ist das Papier dabei etwa 3,4 Prozent im Minus. Der Start in dieses Jahr war durchwachsen. Die YTD-Performance weist aktuell einen Verlust von 11,86 Prozent auf. Microsoft ist auch von der angespannten Lage an den Märkten betroffen. Es gibt allerdings positive Bewertungen von Analysten. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



