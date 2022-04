Microsoft-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Vom Ukraine-Krieg über Corona-Lockdowns in China bis hin zu immer neuen Problemen in den Lieferketten gibt es mehr als genug Probleme, welche derzeit auf den Börsen lasten. Während das so manches Unternehmen schwer unter Druck setzt, scheint bei Microsoft alles beim Alten zu bleiben. Kürzlich konnte der Software-Gigant wieder einmal hervorragende Zahlen vorweisen. Im ersten Quartal kletterten die Umsätze um… Hier weiterlesen