Microsoft-Aktie: Abverkauf trotz guter Quartalszahlen?

Obwohl Microsoft die stärksten Umsatzzahlen seit Jahren präsentierte, fiel der Aktienkurs anschließend um mehr als 4 %. Was der Grund für diesen Abverkauf sein könnte und wie die weiteren Quartalszahlen ausfielen, wird anschließend dargestellt.

Microsoft gehört sicherlich zu den Gewinnern der Pandemie. Der Umstieg auf Homeoffice in vielen Geschäftsbereichen und die Nachfrage nach Microsoft-Produkten stieg infolgedessen rasant an.



