Microsoft-Aktie: Abprall oder freier Fall?

Die Aktien der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) werden am Dienstag niedriger gehandelt, da die Aktien mehrerer Technologieunternehmen aufgrund des Anstiegs der Anleiherenditen, der die Bewertungen von Wachstumsaktien belastet hat, nach unten tendieren. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es Epic und Amazon Games im Microsoft Store zulassen wird.

Der Kurs von Microsoft fiel am Dienstag bei Veröffentlichung um 3,16% auf 284,88 $.

