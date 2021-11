Microsoft Aktie: 3 schwedische Datenzentren werden mit 100% Ökostrom betrieben!

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) hat an drei Standorten in Schweden eine Reihe von Rechenzentren in Betrieb genommen, die im Rahmen einer Partnerschaft mit dem staatlichen Energieversorger Vattenfall AB vollständig mit grüner Energie betrieben werden. Die Zentren sind die ersten von Microsoft, die über Backup-Generatoren verfügen, die mit Diesel betrieben werden, der zu mindestens 50 % aus erneuerbaren Rohstoffen besteht. Die schwedischen Computerhallen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >