Microsoft-Aktie: 22 Milliarden Dollar Budget für Kampfbrillen!

Die US-Armee wollte in den nächsten zehn Jahren rund 22 Milliarden Dollar für Hightech-Kampfbrillen und damit verbundene Dienstleistungen von der Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) ausgeben, berichtet Bloomberg. Die anfängliche Prognose könnte doppelt so hoch sein, wie der Dienst erwartet Ein Generalinspekteur des Pentagons sah in dem Vertrag eine Belastung von bis zu 21,9 Milliarden Dollar an Steuergeldern. Das Heer argumentierte jedoch,… Hier weiterlesen