Microsemi meldet Testfreigabe des branchenweit leistungstärksten Enterprise Gen 4 PCIe-Controller

Neue NVMe 3016-Vorrichtung bietet anpassungsfähigsten undprogrammierbarsten Controller für Enterprise- und Cloud-WorkloadsAliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Microsemi Corporation,eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Microchip TechnologyInc. (Nasdaq: MCHP), meldete heute, dass Frühkunden nun dieGelegenheit dazu haben werden, den neuen Flashtec(TM) NVMe 3016 Gen 4PCIe-Controller des Unternehmens kennenzulernen. Als branchenweiterster Enterprise-Controller seiner Art adressiert der NVMe 3016 denMarktbedarf an extrem zuverlässigen, leistungsstarken PCIe Gen 4 NVMeSolid State-Laufwerken (SSDs) und ist zu einer Durchsatzleistung vonmehr als 8 GB pro Sekunde und über zwei Millionen IOPS in der Lage.Das Gerät bietet End-to-End-Enterprise-Class-Datenintegrität, diemit hoher Zuverlässigkeit und außerordentlich starken RAID und ECCüberzeugt, um Triple Cell (TLC)- und Quad Cell (QLC)-NAND-Technologien der nächsten Generation zu unterstützen, die aufSpeicher- und Endpoint-Märkte mit hocher Wachstumsrate ausgerichtetsind wie unter anderem Datenzentrum, Server und Storage.Flexibilität und Programmierbarkeit bieten Nutzern die Möglichkeit,ihre eigenen SSD-Lösungen individuell für zahlreiche Anwendungeneinschließlich NVMe, Key Value- und Open Channel-SSDs zu optimieren,während das programmierbare Flash Channel Controller-Interface KundenSchutz in Hinblick auf mehrere NAND-Technologie-Generationen bietet."Wir freuen uns, unseren neuen Flashtec NVMe 3016-Controllervorstellen zu dürfen, der leistungsstarke Next-Gen-PCIe Gen 4 NVMeSSDs möglich werden lässt", erklärte Pete Hazen, Vizepräsident desGeschäftsbereichs Data Center Solutions bei Microsemi. "Wirarbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um branchenführendeLösungen bereitzustellen, die auf unserer hochflexiblen undprogrammierbaren Controller-Plattform basieren. Gleichzeitig möchtenwir durch unsere architektonischen Mittel und Werkzeuge fürFirmware-Entwicklung und Support für verkürzteProdukteinführungszeiten sorgen."Microsemis Flashtec NVMe 3016-Controller unterstützt"Best-in-Class"-Enterprise-Funktionen, die das NVMe 1.3-Protokoll inpunkto Sicherheit, Datenverschlüsselung, Virtualisierung undHochverfügbarkeitssupport auf den neuesten Stand bringen. PCIe Gen 4NVMe SSDs-Fast Design ist mit Tools zur Beschleunigung desEntwicklungsprozesses von Flashtec-Firmware einschließlich einesarchitektonischen Simulators für die siliziumunabhängige Entwicklungund Fehlerbehebung von Firmware ausgestattet. Als FlashtecEnterprise NVMe-Controller der dritten Generation dient der NVMe3016-Controller Nutzern dazu, zuvor entwickelte Firmware auf Gerätenfrüherer Generationen anwenden zu können und verfügt überEvaluation-Boards sowie ein zusätzliches Software-Entwicklungspaket(SDK).Microsemis Flashtec NVMe 3016 ist Teil einer vollständigenEnd-to-End-Speicherinfrastrukturlösung sowie Endpoint-Lösungen fürPCIe Gen 4.ProduktverfügbarkeitDer Flashtec NVMe 3016 Gen 4-Controller, Evaluation-Boards,Firmware und Treiber stehen einem ausgewählten Kundenkreis zum Testenzur Verfügung. Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bittesales.support@microsemi.com.Informationen zu MicrosemiMicrosemi Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Microchip Technology, Inc. (Nasdaq: MCHP), bietet einumfangreiches Portfolio an Halbleiter- und Systemlösungen fürRaumfahrt und Verteidigung, Kommunikation sowie Datenzentrums- undIndustriemärkte. Die Produktpalette umfasst leistungsstarke undstrahlungsfeste analoge integrierte Mixed-Signal-Schaltungen, FPGAs,SoCs und ASICs; Power-Management-Produkte; Zeitgebungs- undSynchronisierungseinrichtungen sowie zeitgenaue Lösungen, die denweltweiten Standard für Zeitlösungen setzen;Sprachverarbeitungsvorrichtungen; RF-Lösungen; diskrekte Bauelemente;Enterprise-Storage- und Kommunikationslösungen,Sicherheitstechnologien und skalierbare, eingriffsgesicherteProdukte; Ethernet-Lösungen; Power-over-Ethernet ICs und Midspanssowie maßgeschneiderte Funktionen und Dienste. Microsemi hatseinen Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.microsemi.com.Microsemi sowie das Unternehmenslogo sind eingetrageneWarenzeichen oder Dienstleistungsmarken der Microsemi Corporationund/oder ihrer Partnerunternehmen. Fremde Handelsmarken undDienstleistungsmarken, die erwähnt wurden, sind Eigentum ihrerjeweiligen Besitzer.