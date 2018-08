Microsemi ist mit 24G SAS und PCIe Gen 4 Tri-Mode Storage-Controller-Technologie Innovationsführer der Branche

16-Nanometer-Controller werden volles Potenzial derSpeicherinfrastrukturtechnologien für das PCIe Gen 4-RechenzentrumfreisetzenAliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Microsemi Corporation,eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Microchip TechnologyInc. (Nasdaq: MCHP), baut mit der Ankündigung der Storage-ControllerSmartROC 3200 und SmartIOC 2200 seine branchenführende Position inder 24G SAS and PCIe Gen 4 Tri-Mode Controller-Technologie weiteraus. Die neuen Geräte sind mit kritisch wichtiger Technikausgerüstet, die speziell auf die hohen Anforderungen anSpeicherleistung und Flexibilität bei Rechenzentren der nächstenGeneration abzielt."Unsere Innovationen liefern eine Lösung für Speichermanagementund Konnektivität, die es unseren Kunden ermöglicht, die gebündelteIntelligenz und Leistungsstärke unserer renommierten Smart Storage (https://www.microsemi.com/product-directory/storage/4016-smart-storage-platform)-Familie in die Ära von PCIe Gen 4, NVMe, 24G SAS unduniversellen Bay-Servern einzubringen", erklärt Pete Hazen, VicePresident der Data Center Solutions-Sparte von Microsemi. "UnsereHyperscale- und Enterprise-Server-Kunden können von mehrerenbranchenweit ersten Funktionen profitieren, einschließlichUnterstützung für eine PCIe Gen 4-Schnittstelle mitDirectPath-Technologie für NVMe-Transaktionen mit niedrigerLatenzzeit und 24G SAS mit Dynamic Channel Multiplexing (DCM) für dieeffiziente Aggregation von langsameren SAS oder SATA-Laufwerken aufeine 24G SAS Infrastruktur, was dieses Portfolio zum vielseitigstenund innovativsten in der Branche macht".Der Einsatz von NVMe SSD in Unternehmensservern wird sowohl durchdie Neuerungen, was Zuverlässigkeit der Laufwerke undServicefreundlichkeit angeht als auch durch neue Standards wie SFFUniversal Backplane Management (UBM) und die FF-TA-1001 (U.3)Spezifikationen weiter beschleunigt. Diese neuen Speichercontrollerbieten Funktionen zur Speicherverwaltung und Datensicherung derEnterprise-Klasse, die von vielen Unternehmenskunden gefordertwerden. Da mehr und mehr universelle Bay-Server zum Einsatz kommen,um die steigende Akzeptanz von NVMe-Medien zu unterstützen, wo eineflexible Bereitstellung erwünscht ist, müssen diese Server über einenStorage-Controller mit flexibler Anbindung an NVMe, SAS und SATA SSDsoder HDDs verfügen."PCIe Gen 4, 24G SAS, U.3 und UBM sind wichtige Basistechnologienfür HPE und die gesamte Server-Storage-Branche", sagt Tom Lattin,Vice President und General Manager der Sparte Mass Market Platforms,Options and Software bei HPE. "Die konstanten Neuerungen rund umdiese Technologien sind ein wichtiger Teil unserer Mission. UnserZiel ist es, unseren Kunden bessere Geschäftsergebnisse zu liefern,indem wir Wert, Leistung und Skalierbarkeit bei gleichzeitigerVereinfachung der Server-Storage-Lösungen steigern".Neue SAS und SATA HDD sowie SSD-Innovationen, einschließlichMulti-Aktuator-Festplatten und MultiLink SAS(TM) SSDs, werden denBedarf an Bandbreite auf der Speicherinfrastruktur erhöhen und damitdie Notwendigkeit eines 24G SAS Speicher-Backbones vorantreiben.Microsemi bietet die erste Storage-Controller-Lösung, die genügendBandbreite zur Verfügung stellt, um die PCIe Gen 4-Schnittstelle zurCPU zu sättigen, kombiniert mit Tri-Mode-Konnektivität zu denSpeichermedien und Unterstützung für alle PCIe Gen 4, 24G SAS und 6GSATA."Zukünftige Speicherlösungen werden 24G SAS Speicherbandbreitebenötigen, um die Vorteile von SAS-basierter Kapazität und Leistungder Speichersysteme in einem PCIe Gen4-aktivierten Rechenzentrum vollausnutzen zu können", erklärt Jeremy Werner, Vice President fürMarketing und Produktplanung bei Toshiba Memory America, Inc. "Wirfreuen uns auf Microsemis 24G SAS Lösungen, da wir davon ausgehen,dass die Speicherinfrastruktur die Leistungsfähigkeit unserer ToshibaWide Port und MultiLink SAS(TM) Solid State-Laufwerke vollausschöpfen kann, ganz zu schweigen von einem effizienterenStorage-Backbone für bereits vorhandene 12Gbit/s SAS Medien".Die ersten IOC und ROC mit 24G SAS, SmartROC 3200 und SmartIOC2200, beseitigen Speicher-Engpässe, damit die Systeme die Vorteilevon PCI Gen 4 Host-Schnittstellen in hochperformanten oderhochkapazitiven Speicherkonfigurationen voll ausnutzen können. DieGeräte bauen auf Microsemis Smart Storage Stack mit seiner bewährtenZuverlässigkeit, den umfassenden Speichermanagement-Tools und dermaxCrypto Controller-basierten Verschlüsselung auf, und bietendarüber hinaus Trusted Platform Support, eine neue Ebene derPlattformsicherheit, die Hardware Root of Trust beinhaltet und aufInitiativen wie das Open Compute Security Project ausgerichtet ist.Highlights der beiden Lösungen SmartROC 3200 und SmartIOC 2200:- PCIe Gen 4 CPU Interconnect- Tri-Mode-Medienkonnektivität mit PCIe Gen 4 NVMe, 24G SAS, und 6GSATA Support auf allen Lanes- Innovative DirectPath-Architektur sorgt für geringstmöglicheLatenzzeiten bei NVMe-Transaktionen- Dynamic Channel Multiplexing (DCM)-Technologie bietet volleAusnutzung der 24G SAS Bandbreiten-Uplinks bei der Aggregation vonlangsameren Speichermedien- Unterstützt vereinheitlichte Smart Storage Firmware, Treiber undToolsSmartROC 3200 und SmartIOC 2200 sind Teil einer komplettenEnd-to-End-Lösung von Speicherinfrastruktur- und Endpunktlösungen fürPCIe Gen 4 und 24G SAS.ProduktverfügbarkeitSmartROC 3200 und SmartIOC 2200 werden 2018 als Muster anausgewählte Kunden ausgegeben. Weiterführende Informationen dazufinden Sie unter www.microsemi.com/smartstorage,www.microsemi.com/smartstorage/pcieg4 undwww.microsemi.com/smartstorage/24gsas. Für Details zur Verfügbarkeitder SmartROC 3200 und SmartIOC 2200 Prototypen wenden Sie sich bittean sales.support@microsemi.com.Informationen zu MicrosemiMicrosemi Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Microchip Technology, Inc. (Nasdaq: MCHP), bietet ein umfassendesPortfolio aus Halbleiter- und Systemlösungen für die Sektoren Luft-und Raumfahrt, Verteidigung, Kommunikation, Rechenzentren undIndustrie. Zu den Produkten des Unternehmens zählenhochleistungsfähige und strahlungsfeste analoge Mischsignal-ICs,FPGAs, SoCs und ASICs; Produkte für das Energiemanagement;Zeitmesser, Synchronisierungssysteme und Präzisionslösungen, dieweltweit den Standard für die Zeitmessung setzen;Sprachverarbeitungsgeräte; RF-Lösungen; diskrete Bauteile;Speicherlösungen für Unternehmen und Kommunikationslösungen;Sicherheitstechnologien und skalierbare, manipulationssichereProdukte; Ethernet-Lösungen; Power-over-Ethernet-ICs und Midspanssowie maßgeschneiderte Designmöglichkeiten und dazugehörigeDienstleistungen. Microsemi hat seine Firmenzentrale imkalifornischen Aliso Viejo. Weitere Informationen finden Sie unterwww.microsemi.com.Microsemi und das Microsemi Logo sind eingetragene Schutzmarkenbzw. Dienstleistungsmarken der Microsemi Corporation und/oder ihrerTochtergesellschaften. An dieser Stelle genannte Schutzmarken undDienstleistungsmarken von Drittparteien sind das Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/74808/microsemi_corporation_logo.jpgPressekontakt:Beth P. QuezadaDirectorCorporate Communications949-380-6102press@microsemi.comOriginal-Content von: Microchip Technology Inc., übermittelt durch news aktuell