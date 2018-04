Micron Technology: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Liebe Leser,

Micron Technology hat am Freitag einen großen Schritt gemacht. Allerdings in die falsche Richtung. Denn die Aktie gab gleich um mehr als 6 % nach und befindet sich nunmehr wieder auf dem Weg in Richtung früherer Unterstützungen im charttechnischen Bild. Der Kurssturz sollte durch die Unterstützungen in Höhe von 35 Euro aufgefangen werden, heißt es. Ansonsten würde die Gefahr bestehen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.