Micron Technology: Gesamtmarkt zieht die Aktie nach unten!

Die Micron Technology-Aktie bewegt sich auf dünnem Eis, da es zu einem deutlichen Abverkauf von Tech-Werten in Deutschland kommt. Der TecDax steht am Montag rund 3,5 % im Minus und könnte auch die Techbörsen in den USA negativ belasten. Heute wird sich allerdings in den USA wenig tun. Grund ist der Feiertag, an dem die Börsen geschlossen bleiben.

Ein Beitrag von Johannes Weber.