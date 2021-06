Micron Technology Aktie: Ein guter Zeitpunkt zum Einstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

In nur sechs Monaten ist die MU-Aktie fast wieder da, wo sie angefangen hat. In dem längeren Zeitfenster von 365 Tagen sehen wir einen Anstieg von den 50 $ auf 77 $, was eine gute, wenn auch nicht großartige Performance ist. Sehen wir also eine Rückkehr zu den 50 $ oder steckt noch etwas mehr Pep in MU?

Ein enttäuschendes drittes Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



