Micron Technology Aktie: Zündet jetzt der Turbo?

Liebe Leser,

die Aktie von Micron Technology legt derzeit eine hervorragende Performance aufs Parkett. Das Papier scheint nur so von einem Rekord zum nächsten zu klettern. Doch nach einem Plus von knapp 2,5 Prozent am Freitag muss jetzt bei 60,28 USD noch lange nicht Schluss sein. So sieht es zumindest das Analysehaus Robert W. Baird & Co., welches das Kursziel von 60 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.