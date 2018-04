Micron Technology-Aktie: Starkes Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Micron Technology ist eine in Deutschland etwas bekanntere Aktie aus den USA, die den Bereich Halbleiter vertritt. Dabei wird der Wert auch in Deutschland in vernünftigem Umfang gehandelt, sodass die Handelssicherheit durchaus groß ist. Zudem ist der Wert Mitglied in großen Indizes in den USA wie dem Nasdaq 100 sowie dem S&P 500. Damit ist die Handelssicherheit ebenfalls gewährleistet, da die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.