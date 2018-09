Micron Technology-Aktie: Lohnt sich jetzt der Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Die Micron Technology-Aktie hat stark unter den Handelsrestriktionen gelitten, doch nun hellt sich die Stimmung am Markt wieder auf. Unter dem Strich bleibt jedoch ein recht deutlicher Kursverlust bei der Aktie und ein nunmehr vergleichsweise geringer Kurs. In den letzten gut drei Monaten hat die Micron-Aktie etwa ein Drittel an Wert verloren. Diese Verluste könnten nun sukzessive abgebaut werden.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.