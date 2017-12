Micron Technology-Aktie: Kaufen oder verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Die Micron Technology-Aktie notiert seit dem letzten Handelstag 0,52% höher. Dabei wurde ein Kurs von 42,48$ erreicht. Mit einer Rendite von -4,37% war die Micron Technology-Aktie in der letzen Woche schwach. Seit Jahresbeginn notiert sie jetzt 93,80% höher.

1. Stufe: Fundamental

Nach Meinung der Experten ist Micron Technology derzeit überbewertet. Wie die fundamentalen Analysten ermittelten, ist Micron Technology auf Basis des KGV nur bis zu einem Kurs von 31,14 $ fair bewertet und zu hoch notiert. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von Micron Technology fallen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genauso wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Micron Technology-Aktie “überbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Aktie gibt es momentan 19 Buy, 8 Outperform, 3 Hold und 1 Underperform Einschätzungen. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 57,60$. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um 35,59% steigen. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass die Kursziele unterschiedlich ausfallen und ein steigender erwarteter Durchschnittskurs keine Aussage über die einzelnen Analysteneinschätzungen erlaubt.

Aus Analystensicht ist die Micron Technology-Aktie daher dennoch ein Outperform.

3. Stufe: Anlegermeinung

Momentan gibt es für Micron Technology nur wenige Einschätzungen auf sharewise. Das durchschnittliche Kursziel der Anleger liegt bei 44,70$, d.h. der aktuelle Kurs von Micron Technology könnte sich um 5,23% verändern.

Die Anleger bewerten die Micron Technology-Aktie als Hold.

Fazit: Die Micron Technology-Aktie erhält im 3-Stufen Check ein Hold!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.