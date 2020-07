Micron Technology Aktie: Gewinneinbruch verzeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Auch Micron bleibt von den Folgen der Corona-Krise nicht verschont. Der Umsatz im 1. Halbjahr lag 27,7% unter dem Vorjahresniveau. Außerdem brach der Gewinn ein. Es blieben unterm Strich nur noch 920 Mio $. Mit Blick in die Zukunft sieht die Nachfrage nach Rechenzentren in allen Absatzregionen stark aus. Darüber hinaus ist in jüngster Zeit ein Anstieg der Nachfrage nach Notebooks



