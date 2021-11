Micron Technology Aktie: Die Aktie durchbricht den Widerstand!

Die Aktien von Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU) wurden am Freitag höher gehandelt, nachdem die Aktie von Evercore als “Top Pick” bezeichnet worden war. Die Aktie wurde in die Liste aufgenommen, nachdem argumentiert wurde, dass die Aktie von den “grünen Trieben” in der Speicherindustrie profitieren könnte. Micron Technology handelte am späten Handelstag 8,13% höher bei $83,28.

