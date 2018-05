Micron-Aktie: Erstaunlich – es geht dramatisch aufwärts!

Die Micron-Aktie konnte am Mittwoch einen enormen Gewinn für sich verbuchen. Der Wert schoss gleich um über 3 % nach oben und ist auch an diesem Donnerstag in ähnlichen Sphären unterwegs. Dabei streben die Kurse nun wieder in Richtung des bisherigen 10-Jahres-Hochs, womit sich auch ungeahnte Kurschancen eröffnen dürften. Dieses Hoch war am 13. März 2018 in Höhe von 50,21 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.