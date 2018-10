Microland wird Teil des renommierten Digital Outcomes and Specialists 3 Framework

London (ots/PRNewswire) -Erhöhter Fokus auf Digital Services für den öffentlichen SektorGroßbritanniensMicroland, ein digitaler Beschleuniger und führender Dienstleisterim öffentlichen Sektor Großbritanniens, verkündete heute, einen Platzinnerhalb des Digital Outcomes and Specialists (DOS) 3 Frameworkerhalten zu haben, das der Crown Commercial Service (CCS)-Initiativeder britischen Regierung unterliegt. Auf der Grundlage diesesFrameworks sollten Kunden des öffentlichen Sektors dazu in der Lagesein, 'Digital Outcomes' und 'Digital Specialists'-Dienstleistungenvon Microland in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich verfügt Microlandbereits über G-Cloud 10-Status für alle drei Bereiche - CloudHosting, Cloud Software und Cloud Support.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpgDas Digital Outcomes Lot befähigt Microland dazu, dem öffentlichenSektor Teams zur Verfügung zu stellen, die für eine bestimmtedigitale Dienstleistung zuständig sind. Hierbei kann es sich um dasDesign, den Aufbau, die Überprüfung, die Veröffentlichung, dieUnterstützung oder die Einstellung einer digitalen Dienstleistunghandeln. Darüber hinaus wird Microland Endnutzern Funktionalitäten inden Bereichen Anwendererfahrung und Design, Sicherheit,Leistungsanalyse und Daten, Support und Betrieb bereitstellen.Im Rahmen des Digital Specialists Lot beabsichtigt MicrolandKunden des öffentlichen Sektors individuelle Fachkräfte zur Verfügungzu stellen, um ein bestimmtes Ergebnis zu liefern bzw. ein Ergebnismit definierten Leistungen bezüglich einer Dienstleistung, einesProgramms oder eines Projekts. Microlands Aufgebot an Experten ausdem digitalen Sektor umfasst unter anderem Wirtschaftsanalytiker,technische Architekten, agile Coaches undCybersicherheit-Consultants."Wir bedanken uns bei Crown Commercial Service dafür, uns einenPlatz innerhalb dieses Frameworks zugeteilt zu haben. Dies steht inEinklang mit unserem Bestreben, zu einem bevorzugten Partner für denöffentlichen Sektor in Großbritannien zu werden. Wir verfolgen dasZiel, Kunden des öffentlichen Sektors in Großbritannien unterAnwendung von Technologien der nächsten Generation zu mehrNachhaltigkeit zu verhelfen, wirtschaftliche Entwicklungsprozesse inGang zu bringen sowie die Qualität von Bürgerdiensten zu optimieren",erklärte Sandy Hardikar, SVP & Head - Europa."In heutigen Zeitalter des digitalen Wandels konzentrieren sichKunden des öffentlichen Sektors auf Cloud First-Strategien, umBürgerdienste zu beschleunigen und zu optimieren. Damit dieerwünschten Resultate erzielt werden können, sind diese Kunden aufdie Zusammenarbeit mit einem leistungsstarken und erfahrenen Partnerangewiesen, um innovative und zukunftsfähige digitale Dienstebereitstellen zu können. Es freut mich, behaupten zu können, dassMicroland eine großartige Alternative zu bereits bestehenden Optionendarstellt. Durch diese Auszeichnung und unseren G-Cloud 10-Status istes uns möglich, ein Komplettpaket an Dienstleistungen anzubieten, dasden digitalen Wandel vorantreibt. Unsere fachübergreifenden,qualifizierten Teams in Großbritannien gelten als das Herzstück einergroßen Bandbreite an Programmen und Projekten des öffentlichenSektors. Wir greifen auf ein breites Spektrum an Kompetenzen zurück,um kostengünstige und kundenorientierte digitale Ergebnisse von derBeratung bis zur Umsetzung zu erzielen", so Nagaraja Kini, LeiterÖffentlicher Sektor Großbritannien.Informationen zu Microland:Microland beschleunigt den digitalen Transformationsprozessglobaler Unternehmen, damit sie ihren Kunden zu herausragendenGeschäftserfolgen verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore,Indien, beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in Niederlassungen inAustralien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Durchdie Integration aufstrebender Technologien in Verbindung mitAutomatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz fürGeschäftsprozesse verhilft Microland Unternehmen auf der ganzen Weltzu größerer Agilität und mehr Innovation.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.microland.comPressekontakt:+91-9741189835Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell