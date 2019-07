Microland weiht hochmodernes Digital Center of Excellence in Seattle (USA) ein

Unternehmen stärkt Präsenz in Nordamerika, unterstreicht Einsatzfür Digitalisierung der WirtschaftSeattle (ots/PRNewswire) - Microland hat in Seattle imUS-Bundesstaat Washington ein neues Digital Center of Excellence(CoE) in Betrieb genommen. Von dort sollen Kunden in Nordamerikabetreut und Partnerschaften vertieft werden. Mit dem CoE untermauertMicroland seine Vision, für Kunden in der ganzen RegionNextGen-Technologieleistungen bereitzustellen. Eingeweiht wurde dasCenter von Pradeep Kar, Chairman und Managing Director von Microland."Die Filiale in Seattle ist ein wichtiger Schritt, damit wir diesteigende Nachfrage unserer Kunden nach digitalen NextGen-Leistungenwie Cloud, softwaredefinierte Weitverkehrsnetze und industrielles IoTerfüllen können. Wir sehen enorme Chancen für Kollaboration,Ideenaustausch und erfolgreiche Realisierung vonNextGen-Technologien. Microland bietet herausragenden Kundenservice,und das konsistent, zuverlässig und beständig. Dazu bleiben wir naham operativen Geschäft des Kunden", sagte Pradeep Kar, Chairman undManaging Director von Microland."Seattle ist ein Technologiezentrum, wo sich führende Kunden undPartner angesiedelt haben. Das neue Center fügt sich nahtlos inunsere weltweite Geschäftstätigkeit ein. Die Stadt bietet zahlreicheMöglichkeiten quer durch alle Branchen, ein großes Fachkräfteangebotund eine erstklassige Infrastruktur, damit wir die immer höherenAnsprüche unserer Kunden erfolgreich erfüllen können", sagteSivakumar Thiyagarajan, SVP bei Microland.Informationen zu MicrolandMicroland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung desdigitalen Wandels, damit ihre Kunden von wertorientiertenGeschäftsergebnissen und einem hervorragenden Kundenerlebnisprofitieren. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigtmehr als 4.300 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien,Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integrationaufstrebender Technologien und Anwendung von Automatisierung,Analytik und prädiktiver Intelligenz auf Geschäftsprozesse hilftMicroland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler undinnovativer zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.microland.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/901193/Microland_Logo.jpgPressekontakt:Arun Kiran RHead Public Relationsarunkr@microland.comOriginal-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell