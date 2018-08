Microland verbessert Konformität mit DS-GVO

London (ots/PRNewswire) -Zertifizierung nach BS 10012 - dem Standard fürInformationsmanagement personenbezogener DatenMicroland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels, hat heutegemeldet, dass es den BSI-Zertifizierungsaudit nach dem Standard BS10012 für Informationsmanagement personenbezogener Daten sowie denÜberwachungsaudit für ISO 27001:2013 und ISO 20000-1:2011 erfolgreichbestanden hat. Das British Standards Institute (BSI), die nationaleNormungsorganisation des Vereinigten Königreichs, hat MicrolandsServiceprozesse nach diesen globalen Standards zertifiziert. DieZertifizierung nach BS 10012 bedeutet, dass Microlands Servicezentrendie Konformität mit der DS-GVO und weiteren anwendbarenDatenschutzgesetzen effektiv gewährleisten können.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpgIn diesem Jahr wurde die Zertifizierung auf die neuen digitalenHubs in Birmingham und Pune ausgeweitet. Microlands digitaler Hub inBirmingham wurde darüber hinaus nach Cyber Essentials (CES) und CyberEssentials Plus (CES+) zertifiziert. Dies geschah nach einerunabhängigen Prüfung von Microlands Leistung bei der Computer- undNetzsicherheit(https://www.microland.com/digital/services/cyber-security) durchtechnische Experten."Microlands Risk & Compliance Team hat ein ausgereiftes Frameworkzur periodischen Prüfung und Validierung anwendbarer Auflagen, um diefortgesetzte Konformität und Effektivität unseres integriertenManagementsystems sicherzustellen. Mit jeder neuen Zertifizierunguntermauern wir unsere Verpflichtung zum erstklassigenKundenservice", sagte Sudhir C, Global Head - Risk & Compliance,Microland Limited."BSI und Microland kooperieren seit über zehn Jahren. Microlandhat ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach dem Standard ISO27001:2013, ein IT-Servicemanagementsystem nach dem Standard ISO20000-1:2011 und jetzt ein Informationsmanagementsystem fürpersonenbezogene Daten nach dem Standard BS 10012:2017 implementiert,das jetzt von BSI zertifiziert wurde. Das Microland-Team hatkonsistent bewiesen, dass es die globalen Standards und Auflagendurchsetzt, und diese in seine Kultur eingebettet. BSI hat außerdemMicrolands Zentrum in Birmingham nach Cyber Essentials und CyberEssentials Plus zertifiziert. BSI ist stolz darauf, MicrolandsVerpflichtung zur Spitzenleistung zu unterstützen, und wünscht demaufstrebenden Beschleuniger des digitalen Wandels viel Erfolg", sagteNagendra Venkobarao, AVP, BSI India.Informationen zu Microland:Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung desdigitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kundenzum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore(Indien) beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinenNiederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und inNordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien inKombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenzfür Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Weltdabei, agiler und innovativer zu werden.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.comPressekontakt:für Medien:Arun Kiran RHead Public Relationsarunkr@microland.comOriginal-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell