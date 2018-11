Microland liefert Managed Private Cloud-Lösung auf FlexPod

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Microland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels bei globalenUnternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass er eine weltweiteVereinbarung zur Bereitstellung von Managed Private Cloud-Lösungenauf der FlexPod-Plattform unterzeichnet hat. FlexPod ist eine vonCisco und NetApp entwickelte konvergierte Infrastruktur-Plattform fürdas Hosting von Infrastruktur-Software und Geschäftsanwendungen invirtualisierten und Bare-Metal-Umgebungen. Dadurch sollen Unternehmenagiler und flexibler werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpgDie neue FlexPod Managed Private Cloud-Lösung auf Basis vonFlexPod ermöglicht die Realisierung eines cloudähnlichenAs-a-Service-Modells für die standortnahe IT. Die bauseitigeFlexPod-Infrastruktur wird ortsfern verwaltet. Sie sichert kritischeKundendaten und erweitert den Cloud-Leistungsumfang für Partner undderen Kunden. Microlands innovative Lösungen wie beispielsweiseApplications to Containers (a2cs) und Container as a Service werdenin der FlexPod-Umgebung über Kataloge bereitgestellt. Dadurchverkürzt sich die Bereitstellungszeit nach der Anschaffung vonFlexPod. Mittels moderner Technologien wie Terraform bietet Microlandzudem Optionen für die Bare-Metal-Bereitstellung, eine der häufigstenKundenforderungen für High-Performance-Computing."Mit den neuen Managed Private Cloud-Lösungen, die mit MicrolandsManaged Services optimiert und konfiguriert sind, können wir fürunsere Kunden in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten undNordamerika die Digitalisierung wirklich beschleunigen, dieRentabilität und Effizienz deutlich verbessern und Prozesse undSysteme effektiver machen", sagte Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzenderund Geschäftsführer von Microland Limited. "Wir sind glücklich überunsere Partnerschaft mit Cisco und NetApp, damit sich innovativeLösungen auf der FlexPod-Plattform schneller durchsetzen können.""Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Innovationsarbeit. Mitindustriespezifischen Anwendungen und neuen Nutzungsmodellen bauenwir das Leistungsspektrum von FlexPod immer weiter aus", sagte SivaSivakumar, Senior Director, Data Center Solutions, Cisco Systems. Wirbegrüßen, dass Microland Managed Private Cloud-Lösungen auf FlexPodliefern wird. Dieses neue Angebot hilft Organisationen dabei,geschäftskritische Anwendungen schneller bereitzustellen und einesichere, robuste und flexible Private-Cloud-Infrastruktur zuschaffen, die so unkompliziert und schnell ist wie die Public Cloud.""Es gibt unzählige technische und organisatorische Hürden bei derImplementierung einer Private Cloud", sagte Ranjeet Sudan, VicePresident of Converged Infrastructure bei NetApp. "Die Zusammenarbeitmit Microland bedeutet für Organisationen, dass sie ohne viel Aufwanddie Leistung ihrer geschäftskritischen Anwendungen dramatischverbessern können. Dies geschieht durch eine Managed PrivateCloud-Lösung auf Basis einer erprobten, hochperformantenkonvergierten Infrastruktur-Lösung."Informationen zu Microland:Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung desdigitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kundenzum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore(Indien) beschäftigt mehr als 4.000 Fachkräfte in seinenNiederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und inNordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien inKombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenzfür Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Weltdabei, agiler und innovativer zu werden.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.comPressekontakt:Arun Kiran RHead Public Relationsarunkr@microland.com+91-9741189835Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell