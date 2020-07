Microland gehört zu den 25 besten transformativen Fallstudien im neuen ISG-Buch über digitale Exzellenz

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Microland gab heute bekannt, dass es von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen für Technologie, für seine hervorragende Arbeit mit Waste Management, dem führenden Unternehmen im Bereich Abfallmanagement in Nordamerika, anerkannt wurde. In ihrem neu veröffentlichten Buch Scaling Digital: 25 Stories of Innovation wählte die ISG das Transformationsprogramm Software Defined WAN (SDWAN) von Microland für ihren Kunden Waste Management, Inc. als eines der 25 besten Beispiele für digitale Transformation im vergangenen Jahr aus.Microland unterstützte Waste Management bei der Umsetzung eines SDWAN-Transformationsprogramms, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Zu den Hauptzielen des Netzwerkänderungsprogramms zählten der Zugriff auf Cloud-gehostete Anwendungen mit verbesserter Leistung, die Verbesserung der Fähigkeit zum Streaming von Echtzeit-Video und die Reduzierung der Zykluszeit für die Einrichtung einer neuen Mülldeponie. Microland migrierte erfolgreich 1.150 Standorte auf ein softwaredefiniertes Netzwerk, einschließlich Außenstellen, Deponien, Callcenter, Übergabestationen, Marktgebietsbüros und Firmenbüros, indem es sein proprietäres SmartMigrate Framework verwendete. Der Übergang umfasste die komplette Überholung von Ausrüstungs- und Transportanbietern mit 100 Anwendungen, 500 Schaltkreisen und über 5.000 Netzwerkgeräten. Microland trug zu einer 32-fachen Steigerung der Netzwerkleistung bei, ermöglichte den Einsatz von mehr autonomen Robotern und reduzierte die Zykluszeit für die Einrichtung eines neuen Standorts erheblich. Das neue digitale Rückgrat hat die Abfallwirtschaft in die Lage versetzt, als Branchenführer voranzukommen, und macht es für die Konkurrenz noch schwieriger, aufzuholen."Das SDWAN-Transformationsprogramm, das Microland für unseren Kunden durchgeführt hat, ist das Ergebnis unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Netzwerktransformation und im Netzwerkmanagement. Microland war schon immer führend, wenn es darum ging, unseren Kunden hochmodernes und innovatives Technologie-Know-how anzubieten, um sicherzustellen, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil behalten, und dieses Programm ist ein Beweis dafür.Wir freuen uns über diese Anerkennung der ISG, da sie eine inspirierende Bestätigung des Wertes ist, den wir erbracht haben", sagte Mahesh Nagaraj, Chief Marketing and Strategy Officer von Microland.Scaling Digital: 25 Stories of Innovation ist das Ergebnis einer rigorosen Prüfung einer bedeutenden Anzahl von digitalen Fallstudien, die von der Anbietergemeinschaft eingereicht wurden. Die ISG bewertete jede Fallstudie, indem sie die beteiligten Kunden befragte, die Auswirkungen jeder Transformation auf das Geschäft des Kunden bewertete und die Bewertungskriterien der ISG indexierte, um die 25 besten Fallstudien zu ermitteln, die in dem Buch veröffentlicht werden würden."Die ISG wählte Microland aufgrund der starken Partnerschaft zwischen Microland und der Abfallwirtschaft und der wirkungsvollen digitalen Transformation, die sie gemeinsam erreicht haben, unter die Besten der Besten", sagte Paul Reynolds, Partner und Präsident, ISG Research and Client Experience. "Durch ihre innovative Umsetzung, die Anwendung modernster digitaler Technologien und ihr allgemeines Engagement für Spitzenleistungen erzielten Microland und Waste Management beeindruckende und greifbare Geschäftsergebnisse."Jede der im Buch veröffentlichten Fallstudien zur digitalen Transformation wurde anhand der folgenden Kriterien bewertet:- Einzigartigkeit: Die Fähigkeit des Anbieters, seinen Kunden zu helfen, bei der digitalen Transformation über das Offensichtliche hinaus zu denken und Abstraktes zu entwerfen. - Komplexität: Erfolg bei der Entwicklung und Bereitstellung komplexer digitaler Lösungen. - Auswirkung: Der geschäftliche Nettoeffekt der Transformation, die an den Endkunden geliefert wird. - Engagement für den Erfolg der Kunden: Das Engagement des Anbieters für den Erfolg seiner Kunden, das sich durch Flexibilität, Zusammenarbeit, Investitionen oder kommerzielle Innovationen zeigt.Um die digitale Fallstudie von Microland von Scaling Digital: 25 Stories of Innovation zu sehen, besuchen Sie https://www.microland.com/digital-assets/digit al-transformation-environmental-services .Über MicrolandMicrolands Bereitstellung von Digital und "Making Digital Happen" macht Technologie effektiver und weniger aufdringlich. Wir erleichtern den Unternehmen die Einführung von digitaler Infrastruktur der nächsten Generation. Wir ermöglichen dies durch unser Fachwissen in Cloud- und Datenzentren, Netzwerken, Digital Workplace, Cybersicherheit und industriellem IoT und gewährleisten damit, dass übernommene brillante Neuerungen vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind. Microland verfügt über mehr als 4.500 digitale Spezialisten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.microland.com/Über ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III (http://www.nasdaq.com/symbol/iii) ) ist ein führendes globales Unternehmen für Technologieforschung und -beratung. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner von rund 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen hat sich die ISG verpflichtet, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf digitale Transformationsdienste, darunter Automatisierung, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. Die ISG wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Die ISG beschäftigt etwa 1.300 Experten, die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein tiefes Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. 