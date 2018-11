Microland führender IoT-Service-Provider in den Zinnov Zones 2018

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Microland, ein digitaler Beschleuniger für globale Unternehmen,kündigte heute an, dass das Unternehmen in den Zinnov Zones 2018,einer Rangliste für Technologiedienste für das Internet der Dinge(Internet of Things, IoT) als "etablierter" Player hervorgehobenwurde.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpgDie Zinnov Zones, früher als "Global Service Provider Ratings"bezeichnet, ist eine jährlich von Zinnov veröffentlichte Rangliste,in der Service-Provider auf Grundlage ihrer Kompetenz und ihrerKapazitäten bewertet werden. Bewertet wurden 35 globaleTechnologie-Service-Provider anhand essenzieller vorab definierterParameter und ihrer Service-Leitungen in den Service-Raum des IoT."Wir freuen uns darüber, dass wir in die Zinnov Zones fürIoT-Technologie-Services aufgenommen wurden. Unsere Position in demBericht ist eine deutliche Bestätigung der von Microland getätigtenInvestitionen zur Stärkung des IIoT-Portfolios mit starkem Fokus aufdie Kapazitäten zur IT-OT-Integration. Wir konnten dies durch denStart neuer Services und die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnernerreichen. Unser Ziel ist es dabei, unseren Kunden zu ermöglichen,ihren digitalen Transformationsweg zu bestimmen und das vollesPotenzial der IoT-Fähigkeit zu entfalten", so Manjanath Nayak, SeniorVice President, Global Head, IIoT-Geschäft."Microland konzentriert sich vor allem auf industrielleIoT-Dienste mit Kapazitäten in der Rohstoff-, Transport- undVersorgungsindustrie. Das Unternehmen hat mithilfe vonPlattformpartnern (insbesondere Predix) sein Ökosystem ausgebaut, umUnternehmen den Einstieg in das IoT zu ermöglichen. Microland wirdals fähiger Partner angesehen, der Unternehmen in speziellen Fällenwie der prädiktiven Wartung und Versorgungskettenintelligenzunterstützen kann", erklärte Sidhant Rastogi, Partner & PracticeHead, MESP (Marktexpansion für Service-Provider) bei Zinnov.Microland startete 2017 seine professionellen Dienste für dasindustrielle IoT auf der Plattform Predix von GE mit dem Angeboteiner Systemintegration und Diensten als unabhängigerSoftwareanbieter. Seither wurde der Service durch verschiedenestrategische Partnerschaften gestärkt. Microland arbeitet dabei mitfolgenden Partnerunternehmen zusammen:- PTC, einem führenden Technologieplattform-Provider, zur Einführungeiner neue Serie von IIoT-Diensten und -Lösungen, darunter IIoTData Interoperability Powered by KepServerEx, EquipmentOptimization Powered by Thingworx und Thingworx System IntegrationServices.- Uptake, einem Anbieter einer SaaS-Plattform für prädiktiveAnalysen, zur Verbesserung der IIoT-Dienste und -Lösungen zurStärkung von Produktbetrieb, -konfiguration und -bereitstellung.Zudem fügte Microland unter der IIoT Service-Reihe neue Angebotehinzu: - 3-Step Accelerated Industrial IoT Solutions (https://www.microland.com/digital/services/industrial-iot-services/3-step-accelerated-industrial-iot-solutions), OT Network as a Service (NaaS) (https://www.microland.com/digital/services/industrial-iot-services/ot-network-as-a-service-naas), B2B System Integration Services (https://www.microland.com/digital/services/industrial-iot-services/b2b-system-integration-services), Data Interoperability Services (OPC UA) (https://www.microland.com/digital/services/industrial-iot-services/data-interoperability-services-opc-ua) und Asset Optimization and ManagementServices (https://www.microland.com/digital/services/industrial-iot-services/asset-optimization-and-management-services).Wenn Sie mehr über die IIoT-Angebote von Microland erfahrenmöchten und sich mit den Experten von Microland austauschen möchten,besuchen Sie das Unternehmen auf der IOT Tech Expo, North America,2018(https://www.microland.com/events/iot-tech-expo-north-america-2018)am 28. und 29. November an Stand 320.Informationen zu Microland:Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung desdigitalen Wandels, damit sie ihren Kunden zum Geschäftserfolgverhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore, Indien,beschäftigt mehr als 4.000 Fachkräfte in seinen Niederlassungen inAustralien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. DurchIntegration aufstrebender Technologien in Kombination mitAutomatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz fürGeschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Weltdabei, agiler und innovativer zu werden. Weitere Informationen findenSie unter https://www.microland.com.Informationen zu Zinnov: Weitere Informationen finden Sie unterhttps://zinnov.com.Pressekontakt:Arun Kiran RHead Public Relationsarunkr@microland.com+91-9741189835Zinnov Media Kontakt: Nitika GoelDirector - Marketing & CommunicationsZinnov nitika@zinnov.comOriginal-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell