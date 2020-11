Microland erscheint im Gartner Magic Quadrant als führender Anbieter von Managed Network Services

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Bengaluru (indien), Atlanta (usa) und London (gb) (ots/PRNewswire) - Microland ist ein globales Unternehmen, das sich mit der digitalen Transformation beschäftigt. Der Konzern hat heute bekanntgegeben, dass ihn Gartner in seinem Magic Quadrant als führenden Anbieter für Managed Network Services eingestuft hat. Der ausführliche Bericht ist unter dem folgenden Link zu lesen: https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant.Das Beratungsunternehmen Gartner hat bei seiner Untersuchung die Anbieter unter verschiedenen Aspekten bewertet. Die Beurteilung erfolgte auf Basis der beiden Service-Kategorien LAN-Verwaltung und WAN/WLAN-Verwaltung. Außerdem wurden fünf Kernbereiche der Managed Network Services beurteilt: die Serviceplattform, die Funktionen zur Verwaltung des Service, die Automatisierung von Abläufen, das Customer-Experience-Management sowie die geschäftlichen Dienste.Der Bericht sagt vorher, dass die Zahl der Unternehmenskunden, die von Anbietern verwalteter Netzwerkdienste (MNS) standardisierte Servicedefinitionen erwarten, bis 2023 auf 40 Prozent ansteigen wird - von zuvor 15 Prozent im Jahr 2018. Weiter heißt es, dass 60 Prozent der Unternehmen bis 2024 SD-WAN eingeführt haben werden, um das Fundament für agile Prozesse zu legen und ihre Cloud-Anwendungen zu unterstützen. Im Jahr 2020 lag der Anteil noch bei 30 Prozent, wie in dem Dokument zu lesen ist.Dem Bericht zufolge besteht der MNS-Markt aus Anbietern, die auf den globalen Markt eingestellt sind und Service-Management-Funktionen bereitstellen, die Unternehmensnetzwerke unterstützen. Bei den Anbietern auf dem Markt gebe es sowohl Netzwerk-Service-Provider (NSPs) als auch nicht auf Netzwerkdienste ausgerichtete Unternehmen. Ein weiterer Bericht mit dem Titel "Critical Capabilities for Managed Network Services" beschreibt die zentralen Funktionen von Managed Network Services: "Bei den Anbietern in der vorliegenden Untersuchung handelt es sich entweder um NSPs oder nicht auf Netzwerk-Services ausgerichtete Provider. Beide Unternehmensformen sind auf dem Markt verbreitet, und beide erfüllen die Anforderungen für Dienstleistungen auf internationalem Niveau, sprich: jenseits ihrer Landesgrenzen."Pradeep Kar, der Gründer, Vorsitzende und Geschäftsführer von Microland, meint dazu: "Dass Gartner uns im Magic Quadrant für Managed Network Services so gut bewertet, ist für uns ein großes Lob, und eine Anerkennung dafür, dass wir unser Ziel immer fest im Blick hatten: Seit 31 Jahren präsentieren wir uns auf dem Markt als erstklassiger IT-Infrastruktur-Partner. Microland versorgt seine Kunden seit seiner Gründung mit Managed Network Services der obersten Kategorie. Diese Auszeichnung belegt, dass wir mit unserem Service sowohl in der Breite als auch in der Tiefe top aufgestellt sind und immer mit den neuesten Innovationen Schritt halten. Wir widmen diese Auszeichnung unseren Kunden, die uns jedes Mal auf Neue anspornen, die Messlatte wieder ein Stück höher zu legen."Dem Bericht ist zu entnehmen, dass die Automatisierung von Managed Network Services (MNS) der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es darum geht, eine effiziente und hochwertige Service-Plattform im passenden Maßstab bereitzustellen. Die automatisierten Prozesse sind auch ausschlaggebend für eine gleichbleibende Servicequalität und die hochwertige Customer Experience, die der MNS-Provider mit seiner Servicepalette ermöglicht."Robert Wysocki ist stellvertretender Vorsitzender. Er überwacht die Netzwerke und die Cybersicherheit von Microland-Kunden in aller Welt. Seine Reaktion auf die herausragende Beurteilung: "Wir sehen das als Bestätigung dafür, dass wir unseren Abnehmern eine Customer Experience der Superlative bieten - durch fortlaufende Investitionen und innovative Lösungen. Einer der Bereiche, in die wir am meisten investiert haben, ist die Plattform zur automatischen Bereitstellung von Dienstleistungen. Die Network Assurance Platform hilft uns, den kompletten Lebenszyklus des Netzwerk-Infrastrukturmanagements proaktiv zu begleiten."Mahesh Nagaraj, Chief Marketing Officer des Unternehmens, fügt hinzu: "Es ist eine Ehre, dass Gartner uns im Magic Quadrant der Managed Network Services als Branchenführer sieht. Wir bei Microland sind der Meinung: Im Sinne der Kundenbindung funktionieren technische Lösungen am besten, wenn man sie gar nicht bemerkt. Nach diesem Grundsatz richten wir uns bei jedem Programm, bei jeder Maßnahme und allen unseren Innovationen. Wir haben selbst einen Werkzeugkasten an Lösungen für unsere Kunden entwickelt, damit sie ihre digitale Transformation forcieren können und den Sprung ins neue digitale Zeitalter schaffen - getreu unserem Leitspruch 'Making Digital Happen'."Microland hat Kunden in verschiedenen Geschäftsfeldern. Das Portfolio reicht vom Sektor der Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen über den Einzelhandel und Hightech-Unternehmen bis hin zu Konzernen der Pharma- und Life-Science-Branche. Das Unternehmen vertreibt weltweit in 170 Ländern Managed Network Services und Dienstleistungen zur Netzwerk-Transformation. Microland stellt seinen Kunden seine Managed Network Services über unterschiedliche NOCs zur Verfügung, die rund um die Uhr im Betrieb sind. Das Fundament bildet die selbst entwickelte IP-Lösung: die Network Assurance Platform. Die Netzwerk-Tools von Microland beinhalten Funktionen zur Verwaltung der Netzwerk-Infrastruktur über das ganze Spektrum hinweg - vom LAN, WLAN und WAN bis hin zum Datenzentrum. Zu den Kernkompetenzen der Firma gehören neue Technologien wie das Software-defined Networking (SDLAN, SDWAN), Wi-Fi 6.0 und 5G. Microland unterhält Partnerschaften mit unterschiedlichen Anbietern der Technologie-Branche, unter anderem Cisco, Fortinet, Velocloud by Vmware und Versa Networks.Quelle:Ted Corbett et al.: Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services (9. November 2020).Danellie Young et al.: Gartner, Critical Capabilities for Managed Network Services (10. November 2020).Die Nachforschungen des Beratungsunternehmens Gartner sind nicht zur Förderung einzelner Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen gedacht. Die Berichte stellen keine Empfehlung dar, bei den am besten bewerteten oder anderweitig ausgezeichneten Anbieter zu kaufen. Die von Gartner veröffentlichten Nachforschungen geben lediglich die Meinung des Marktforschungsunternehmens Gartner wieder. Sie sind nicht als Sachdarstellung zu verstehen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Untersuchung ab. Dies betrifft auch Garantien zur Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten oder Diensten für einen bestimmten Zweck.Über MicrolandMicroland stellt seinen Kunden Lösungen nach dem Leitsatz "Making Digital Happen" zur Verfügung - digitale Tools mit maximalem Nutzen, die im Hintergrund laufen. Der Anbieter erleichtert Unternehmen die Einführung digitaler Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei bringt Microland sein Know-how in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit sowie IoT für die Industrie ein - für vorhersehbare, verlässliche und stabile Leistungen der Extraklasse.In Zeiten von COVID-19 unterstützt Microland Unternehmen bei der digitalen Transformation. Dabei behält der Anbieter die zentralen Dienstleistungen fest im Blick, die seinen Stamm- und Neukunden in der aktuellen Situation am wichtigsten sind. Microland wurde 1989 gegründet. Die Zentrale liegt in Bengaluru in Indien. Das Unternehmen beschäftigt über 4.500 Spezialisten für digitale Lösungen in Büros und Betriebszentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika.Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpgPressekontakt:Indusekhar ChandrasekharIndusekharCV@microland.com+91 9880915040Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell