Microland ernennt Anupam Pandey zum Chief Information Officer

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Microland, Indiens führendesUnternehmen für digitale IT-Transformation, gab heute die Ernennungvon Anupam Pandey zum Chief Information Officer (CIO) bekannt. Zu denHauptaufgaben von Herrn Pandey bei Microland gehören das Design, dieArchitektur und der Einsatz neuer Technologien, die erstklassigeAbläufe ermöglichen und die digitale Gewandtheit in allenKundenunternehmen beschleunigen."Als CIO wird Herr Pandey unsere globale Strategie fürInformationstechnologie leiten, die unser Bestreben "Making digitalhappen" vorantreibt. Dank seiner globalen Erfahrung in Beratungs- undProfessional Services-Organisationen und seinem reichen Know-how inden Bereichen Human Capital Management und angewandte Technologie istHerr Pandey bestens positioniert, um digitale Technologie zurErfüllung der Kundenanforderungen zu nutzen", so Pradeep Kar,Founder, Chairman und Managing Director, Microland Limited.Herr Pandey kann auf 29 Jahre Erfahrung in der Branchezurückblicken und ist ein erfahrener und begeisterter IT- undRPA-Verfechter, der selbst zwei Automatisierungspatente besitzt.Zuvor war er beim zweitgrößten Professional Services-Unternehmen alsCIO für den Bereich Indien für IT-Infrastruktur und -Anwendungenverantwortlich. Und davor war er 14 Jahre lang bei Accenture inseiner Funktion als Managing Director, Partner und CIO Lead tätig,organisierte die Transformation des globalen Supports für dieHR-Anwendungen des Unternehmens und versetzte es in die Lage, Saas,IaaS und PaaS einzuführen.Herr Pandey kommentierte seine Ernennung zum CIO wie folgt: "DieTechnologievision von Microland ist spannend. Die Übernahme vonnextGen-Technologien erfolgt zügig und wird beschleunigt, um eindigitales Erlebnis der Superlative zu ermöglichen. Ich freue michdarauf, interaktive und KI-Technologien zu entwickeln, die dasPotenzial von Microland erweitern um für Mitarbeiter und Kundenaußergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.Information zu MicrolandMicroland möchte digitale Technologie leistungsfähiger und wenigerintrusiv gestalten. Wir unterstützen Unternehmen bei der Umstellungauf nextGen-Technologien und gewährleisten dabei Vorhersehbarkeit,Zuverlässigkeit und Stabilität.Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz inBengaluru, Indien. Seine Mitarbeiterschaft umfasst 4.500 digitaleExperten in Geschäftsstellen und Vertriebszentren in Asien,Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.