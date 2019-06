Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Erweitert den Umfang der digitalen Dienstleistungen, die dembritischen öffentlichen Sektor angeboten werdenLondon (ots/PRNewswire) - Microland, ein führendes Unternehmen fürdigitale IT-Transformation, gab bekannt, dass es seine Partnerschaftmit dem Londoner Stadtteil Ealing erweitert hat, um erstklassigedigitale Dienste der nächsten Generation anzubieten, die dasOnline-Erlebnis der Bewohner verbessern werden.Der Bezirk hat sich mit Microland zusammengeschlossen, um seinedigitale Transformation durchzuführen, die ein wichtiger Faktor fürseine Agenda "Future Ealing" ist, um das Leben der Bewohner zuverbessern und Ealing "zu einem vernetzten Ort mit intelligenterenDienstleistungen für Anwohner, Besucher und Unternehmen zu machen".Microland wird mehr als 200 kundenorientierte Geschäftsprozesseauf Microsofts Customer Relationship Management (CRM)-System MSDynamics 365 testen und einsetzen. Dies wird es den Bewohnern nebenanderen Verbesserungen ermöglichen, von einem einzigen Konto aus aufdie Dienstleistungen der Gemeinde zuzugreifen und den Status ihrerTransaktionen selbst zu verfolgen."Wir modernisieren unsere digitalen Dienste, damit wir das besteOnline-Kundenerlebnis bieten können, das die Bewohner von derGemeinde erwarten. Durch die Investition in unsere Technologie werdenwir in der Lage sein, ihre Bedürfnisse besser zu erkennen und ihneneinen Service zu bieten, der intuitiver zu bedienen ist. Wirverändern auch die Art und Weise, wie wir intern arbeiten, damit wireffizienter sein können und unsere immer knapper werdenden Ressourcendort einsetzen können, wo sie am wichtigsten sind. Um dies zuerreichen, haben wir eine Partnerschaft mit Microland geschlossen,das unseren ergebnisorientierten Ansatz zur Verbesserung unsererDienstleistungen teilt", sagte Edward Axe, Director of ICT, IDM, andProperty Services (CIO), Ealing Council."Wir sind wirklich begeistert und geehrt, dass wir ausgewähltwurden, um die Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen fürden Bezirk zu unterstützen. Dieses Programm zur digitalenTransformation ist ein Beweis für die bedeutenden Fortschritte, diewir gemacht haben, um dem Bezirk zu helfen, seine digitale Agendaumzusetzen", sagte Nagaraja Kini, Head of Public Sector, MicrolandLimited.Über MicrolandMicroland beschleunigt den digitalen Transformationsprozess fürglobale Unternehmen, damit sie hochwertige Geschäftsergebnisse undein hervorragendes Kundenerlebnis bieten können. Microland hat seinenHauptsitz in Bangalore, Indien, und verfügt über mehr als 4.300Fachleute in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien,dem Mittleren Osten und Nordamerika. Microland arbeitet mit globalenUnternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, agiler und innovativer zuwerden, indem sie neue Technologien integrieren und Automatisierung,Analytik und prädiktive Intelligenz auf Geschäftsprozesse anwenden.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/901193/Microland_Logo.jpgPressekontakt:Arun Kiran RHead of Public Relationsarunkr@microland.com91-9741189835Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell