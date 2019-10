Microchip: Wie jetzt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Microchip, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.10.2019, 04:27 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 93.69 USD.

Unsere Analysten haben Microchip nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Microchip ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Microchip-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,74, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,45, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Microchip erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (104,55 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,74 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Microchip erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Microchip nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,52 Prozentpunkte (1,56 % gegenüber 2,08 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".