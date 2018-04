Microchip Technology-Aktie: Ist die Aktie im Kaufmodus?

Weitere Suchergebnisse zu "Microchip Technology":

Microchip Technology ist ein Unternehmen aus den USA, das in Deutschland wenig Euphorie auslöste. Der Wert ist kaum bekannt und wird dementsprechend an den Handelsplätzen innerhalb Deutschlands auch kaum an- und verkauft. Dennoch ist die Handelssicherheit vergleichsweise groß. Denn die Aktie ist in den USA in den beiden großen Indizes Nasdaq 100 sowie dem S&P 500 aufgenommen worden und unterliegt sowohl ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.