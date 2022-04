Microchip Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Microchip, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.04.2022, 02:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 69.95 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Microchip investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,35 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 13,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 19 Analystenbewertungen für die Microchip-Aktie abgegeben. Davon waren 15 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Microchip-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 6 Buy, 4 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 98,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 42,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (69,15 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Microchip somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Microchip derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 76,56 USD, womit der Kurs der Aktie (69,15 USD) um -9,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 71,72 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,58 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Microchip-Analyse vom 26.04. liefert die Antwort:

Wie wird sich Microchip jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Microchip-Analyse.

Microchip: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...