Micro Strategy Aktie: Der beste Investitionsweg für Bitcoin?

Bitcoin ist ein hochfliegender Vermögenswert im Jahr 2020, der seit Jahresbeginn um etwa 155% gestiegen ist. Die weltweit am meisten gehandelte digitale Währung hat Ende letzter Woche die Schwelle von 18.000 US-Dollar überschritten. Der Aufschwung bringt Bitcoin in Sichtweite seines Allzeithochs von 20.089 $, das die Kryptowährung am 17. Dezember 2017 innerhalb eines Tages erreichte. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin befindet sich ...



