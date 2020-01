Micro-Mechanics: Unmöglich!

An der Börse Singapore notiert die Aktie Micro-Mechanics am 10.01.2020, 21:03 Uhr, mit dem Kurs von 1.98 SGD. Die Aktie der Micro-Mechanics wird dem Segment "Halbleiterausrüstung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Micro-Mechanics nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Micro-Mechanics aktuell 4,57. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Micro-Mechanics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Micro-Mechanics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 23,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,6 Prozent im Branchenvergleich für Micro-Mechanics bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,73 Prozent im letzten Jahr. Micro-Mechanics lag 17,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Micro-Mechanics beträgt das aktuelle KGV 23,38. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 82,01. Micro-Mechanics ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.