Das erste Anuloplastiesystem der Welt für Mitral- undTrikuspidalrekonstruktion, das die proprietären PolyCor(TM) undMyoLast(TM) Technologien einschließt.Newtown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Micro InterventionalDevices, Inc(TM) (http://www.microinterventional.com/) (MID) freutsich, den Erhalt des CRT 2017 "Top Cardiovascular Innovation Award"[Top Preis für kardiovaskuläre Innovation] für die MIA(TM)(http://www.microinterventional.com/tricuspid-valve-therapies)Technologie des Unternehmens bekannt geben zu können. Der Preis wurdeam Dienstag, dem 21. Februar, während des 20. jährlichen CRT Meetingsan Michael Whitman, den Gründer, President und CEO von MID,übergeben."Der Erhalt des 2017 "Top Cardiovascular Innovation Award" aufeiner der weltweit führenden Konferenzen über interventionelleKardiologie ist eine große Ehre für mich", sagte Michael Whitman."Die vielversprechenden, frühen Daten unserer STTAR-Studie in der EUdeuten darauf hin, dass unsere MIA-Technologie bei der Reduzierungder Dimension des Anulus und der Trikuspidalregurgitation wirksamist. Die Anerkennung der ermutigenden klinischen Ergebnisse und desPotenzials von MIA bei der Bereitstellung einer wirksamen perkutanenLösung für die Behandlung von Erkrankungen der Trikuspidal- undMitralklappe durch CRT ist ein enormer Erfolg für unser Team."Die MIA-Technologie wurde für die Verringerung der Dimension desAnulus und der Regurgitation bei perkutaner Transkatheter-Mitral- undTrikuspidalrekonstruktion konzipiert. Die Anularreduktion ist dankdes konformen, selbstspannenden MIA-Implantats, das den proprietärenPolyCor(TM) Anker und das implantierbare Elastomer MyoLast(TM)einschließt, ohne Nähte oder einen anderen Eingriff möglich.Über Micro Interventional Devices, Inc. (MID):MID ist der Weltmarktführer bei konformer perkutaner TranskatheterFixierungstechnologie, die sich unerfüllter Bedürfnisse beistrukturellen Herzerkrankungen annimmt.Firmenkontakt:Micro Interventional Devices, Inc.Katherine WhitmanProduct Director215 600 1270info@microinterventional.comwww.microinterventional.com