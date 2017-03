Micro Interventional Devices, Inc.(TM), meldet zweite erfolgreiche Mitral- und Trikuspidalklappenrekonstruktion mit MIA(TM) (minimal-invasive Annuloplastie-Technologie)

Weltweit erstes Annuloplastie-System für Mitral- undTrikuspidalklappenrekonstruktion mit proprietärer PolyCor(TM) undMyoLast(TM) Technologie.Newtown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Wie Micro InterventionalDevices, Inc.(TM) (http://www.microinterventional.com/) (MID), heutebekanntgab, wurde der zweite Patient mit seiner proprietären MIA(TM)(http://www.microinterventional.com/tricuspid-valve-therapies)Technologie zur perkutanen Mitral- undTrikuspidalklappenrekonstruktion erfolgreich behandelt. Dies ist derzweite erfolgreiche klinische Eingriff und der zweite in dieklinische STTAR-Studie des Unternehmens aufgenommene Patient. STTAR(Study of Transcatheter Tricuspid Annular Repair) ist einemultizentrische Sicherheits- und Leistungsstudie, die in Europadurchgeführt wird.Der 60 Jahre alte männliche Patient litt an schwerer Mitral- undmittelschwerer Trikuspidalklappenregurgitation. In denTrikuspidalring des Patienten wurden acht MIA-Implantate in einerpartiellen 270-Grad-Ringanordnung eingesetzt. Gleichzeitig wurde eineMitralklappenrekonstruktion durchgeführt. Der MIA-Eingriff dauerte14 Minuten und führte zu einer akuten Reduktion der Ringfläche um 48%. Die Reduktion der Ringfläche erfordert keine Nähte oder andereInterventionen.Die Operateure bei den ersten beiden Eingriffen waren ProfessorKestutis Rucinskas, MD, Leiter der Abteilung für Herzchirurgie, undProfessor Audrius Aidietis, MD, Leiter der Abteilung für Kardiologieund Angiologie, an den Kliniken Santari?k?s, das Universitätsklinikumder Universität Vilnius im litauischen Vilnius. Wie beim erstenPatienten wurden keine intraoperativen Komplikationen oderunerwünschten Ereignisse beobachtet oder gemeldet, und diePatientengenesungsphase im Anschluss an den Eingriff verliefkomplikationslos. Der erste, am 6. Dezember 2016 behandelte Patientwurde jetzt 30 Tage lang nachbeobachtet. Auch hier wurden keineunerwünschten Ereignisse beobachtet oder gemeldet. Die beiEntlassung des Patienten beobachtete Reduktion der Ringfläche warbeim 30-Tage-Followup unverändert."Am Freitag, den 3. Februar haben wir erfolgreich achtMIA-Implantate in den Trikuspidalring des Patienten eingesetzt. Esist beeindruckend, dass die Ärzte für den Eingriff gerade einmal 14Minuten brauchten", kommentierte Willard Hennemann, PhD, ChiefScience Officer bei MID. "Vor dem Einsetzen der MIA-Implantate wurdedurch die intraoperative Dichtheitsprüfung mit injizierterKochsalzlösung eine unzureichende Segelkoaptation nachgewiesen. Nachdem Einsetzen der MIA-Implantate wurden durch die Dichtheitsprüfungmit injizierter Kochsalzlösung eine vollständige Segelkoaptation undeine kompetente Klappe nachgewiesen. Die beobachtete akute Reduktionder Klappenfläche um 48 % war vergleichbar mit dem Resultat desderzeitigen operativen Versorgungsstandards. Die Reduktion bliebnach der Entlassung aus dem Krankenhaus unverändert."Das MIA-Implantat besteht aus proprietären PolyCorTM Ankern, diemit dem proprietären, selbstspannenden implantierbaren ElastomerMyoLastTM verbunden sind. Es ist das weltweit erste Polymerimplantatmit geringer Masse, das speziell für Compliance mit der normalenphysiologischen Klappenfunktion konzipiert wurde. Das MIA-Implantatist speziell für Plikation und Compliance mit dem Weichteilgewebe desHerzens ausgelegt."Mit der Rekrutierung von Patienten für den ersten Arm derSTTAR-Studie hat sich gezeigt, dass der Eingriff machbar ist und dasMIA-Implantat in der Lage ist, die Ringfläche deutlich zureduzieren", sagte Michael Whitman, Gründer, President & CEO von MID."Diese ersten Ergebnisse sind äußerst ermutigend und stützen unsereThese, dass MIA einfach und sicher ist. Wir freuen uns darauf,weitere Patienten zu rekrutieren und am bisherigen Erfolganzuknüpfen."Es gibt etwa 2,3 Millionen Patienten weltweit, deren Mitral- undTrikuspidalklappenregurgitation derzeit nicht behandelt wird, da diemeisten nicht als Kandidaten für chirurgische Eingriffe, dem heutigenVersorgungsstandard, in Frage kommen.1 Der große Vorteil von MIAliegt in ihrem Potenzial, dieser großen, unterversorgtenPatientenpopulation perkutane Klappenrekonstruktionsverfahrenermöglichen zu können.Informationen zu Micro Interventional Devices, Inc. (MID):MID ist Weltmarktführer bei perkutaner transkatheterkonformerFixationstechnologie, die sich dem ungedeckten Bedarf im Bereichstruktureller Herzleiden widmet.Pressekontakt:Micro Interventional Devices, Inc.Katherine WhitmanProduct Director215 600 1270info@microinterventional.comwww.microinterventional.comQuellen:1 Interne Schätzungen auf Basis vorliegender ReferenzenLogo - http://mma.prnewswire.com/media/451210/micro_interventional_devices_logo.jpgOriginal-Content von: Micro Interventional Devices, Inc., übermittelt durch news aktuell