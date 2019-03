Micro Interventional Devices, Inc.(TM) geht strategische Allianz mit OSCOR, Inc.®, ein und schließt Series-D-Finanzierungsgrunde ab

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Newtown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Der Vorstandsvorsitzende,Präsident und CEO von Micro Interventional Devices, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2396647-1&h=655014241&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2396647-1%26h%3D658643787%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.microinterventional.com%252F%26a%3DMicro%2BInterventional%2BDevices%252C%2BInc.&a=Micro+Interventional+Devices%2C+Inc.) (MID), Michael Whitman, und der Präsident und CEO von OSCOR,Inc., Thomas Osypka, freuen sich, eine strategische Allianz bekanntgeben zu dürfen, in die beide Unternehmen ihre jeweils einzigartigenStärken und Fähigkeiten einbringen. Darüber sollen innovativeLösungen für strukturelle Herzerkrankungen, und hier insbesondereMIA(TM), die minimalinvasive Annuloplastie-Technologie von MID,weiter entwickelt und marktfähig gemacht werden.MID entwirft und entwickelt proprietäre perkutane Technologien fürden ungedeckten Bedarf bei strukturellen Herzerkrankungen und bringtdiese auf den Markt. OSCOR Inc. ist seit 37 Jahren in der Branche fürMedizintechnik tätig und entwirft, entwickelt, produziert undvermarktet eine Vielzahl von hoch spezialisierten medizinischenImplantaten für Neuromodulationen, das Herzrhythmusmanagement undstrukturelle Herzerkrankungen. Darüber hinaus bietet es auchunterstützenden Zugangs- und Versorgungssysteme und andereZusatzprodukte an. OSCOR stellt seinen Kunden ein breites Portfolioan geistigem Eigentum unter den Bedingungen einerVertragsherstellervereinbarung (Contract Manufacturing) oder einesOEM-Branding zur Verfügung.Laut den Bestimmungen der geschlossenen Vereinbarung erwirbt MIDeine weltweit gültige, nicht-exklusive Lizenz für die patentierteKatheter-Technologie von OSCOR. Umgekehrt erhält OSCOR die exklusivenRechte für die Produktion des MIA-Implantats von MID. Die erwartetenSynergie-Effekte werden die Unternehmensentwicklung von MIDbeschleunigen und Zugang zum gut ausgebauten Netzwerk fürregulatorische Fragen und für den Vertrieb einer Backend-Organisationvon Weltrang ermöglichen.Im Zusammenhang mit der strategischen Allianz schließt MID derzeiteine Series-D-Finanzierungsgrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollarab. Angeführt wird diese von OSCOR. Ebenfalls beteiligt sindOriginate Ventures, LLC, LifeSciences Greenhouse aus Pennsylvania,Ben Franklin Venture Partners aus Nordost-Pennsylvania und weitere,schon zuvor an MID beteiligte Aktionäre. Im Rahmen dieser Transaktionwerden die Verbindlichkeiten von MID in Series-D-Vorzugsaktienumgewandelt. Thomas Osypka, der CEO von OSCOR, wird mit Wirkung zumMärz 2019 dem Board of Directors von Micro Interventional Devicesbeitreten.Den Erlös aus der Transaktion wird MID für den Abschluss seinerfortlaufenden klinischen STTAR-Studie verwenden. Die STTAR-Studie(Study of Transcatheter Tricuspid Annular Repair) untersucht dieSicherheit und Wirksamkeit des MIA-Implantats bei der perkutanen (d.h. weniger invasiven) Behandlung einer Trikuspidal- undMitralklappeninsuffizienz. Von einer Trikuspidal- undMitralklappeninsuffizienz sind weltweit schätzungsweise 12 MillionenMenschen betroffen. Bis jetzt konnten acht Patienten in dieSTTAR-Studie aufgenommen werden, und die erzielten Ergebnisse warenbei diesen bislang ermutigend."Wir sind sehr froh, dass wir mit OSCOR diese Vereinbarung treffenkonnten. Unter der Führung von Thomas Osypka entwirft, entwickelt undproduziert OSCOR seit über 20 Jahren intelligenteKatheter-Technologien", sagte Michael Whitman. "Die Partnerschaft mitOSCOR wird es MID ermöglichen, das technische Dossier für MIA, dasfür die Vergabe einer CE-Kennzeichnung unerlässlich ist, rasch undsorgfältig fertigzustellen. Außerdem verfügen wir jetzt über dieMöglichkeit, unsere Produktion weiter auszubauen und so dieser sehrgroßen Patientengruppe zu helfen, die im Moment über keine echtenBehandlungsoptionen verfügt."Thomas Osypka fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, bei dieserwichtigen Technologie für die minimalinvasive Behandlung einerTrikuspidal- und Mitralklappeninsuffizienz mit MID zusammenarbeitenzu können. Im Mittelpunkt der Philosophie von OSCOR steht dieUnterstützung der Branche zur Identifizierung und Verbesserungnicht-invasiver Lösungen, mit deren Hilfe herausfordernde Eingriffezum Wohle unserer Patienten und des klinischen Personals erleichtertwerden können. Wir betrachten das als ideale Ergänzung sowohl fürunsere Kapazitäten als auch für den neuartigen Ansatz von MID bei derBehandlung von Patienten, die unter diesen Erkrankungen leiden."Informationen zu Micro Interventional Devices, Inc. (MID):MID ist weltweit führend in der perkutanen Behandlung vonstrukturellen Herzerkrankungen. Aktuell führt MID die klinischeSTTAR-Studie in Europa durch, bei der MIA(TM), die unternehmenseigeneminimalinvasive Technologie für eine Annuloplastie-Rekonstruktion derTrikuspidalklappe, untersucht wird.Unternehmenskontakt:Micro Interventional Devices, Inc.Katherine WhitmanLeitering der Marketing-Abteilung215 600 1270info@microinterventional.comwww.microinterventional.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/451210/micro_interventional_devices_logo.jpgOriginal-Content von: Micro Interventional Devices, Inc., übermittelt durch news aktuell