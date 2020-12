MicroStrategy bekommt einfach nicht genug vom Bitcoin – jetzt 550 Mio. USD an Schulden für den Kauf aufgenommen!

Das Business Intelligence Software-Unternehmen MicroStrategy teilte am Mittwoch mit, dass es $550 Millionen über Schuldverschreibungen aufbringen wird, um Bitcoin zu kaufen – eine Steigerung von $150 Millionen gegenüber einer Ankündigung vom Montag.

Die 0,75% wandelbaren Senior Notes würden in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft werden, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. Die institutionellen Käufer hätten die Option, innerhalb von ...



