MicroStrategy Aktie: Genialer Bitcoin-Schachzug !

MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) hat erneut eine beträchtliche Menge an Bitcoin (CRYPTO:BTC) gekauft und damit seine Akkumulation fortgesetzt.

Was geschah

MicroStrategy-CEO Michael Saylor gab am Dienstag in einem Tweet bekannt, dass das Unternehmen weitere 3.907 Bitcoins für rund 177 Millionen US-Dollar in bar zu einem Durchschnittspreis von 45.294 US-Dollar pro BTC gekauft hat.

Saylor betonte auch, dass das Unternehmen am Montag fast 109.000 BTC für etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung