Micky Maus wird 90 - ab sofort ist das Egmont-Presseportal eröffnet!

Das 90. Jubiläum von Micky Maus feiert Egmont Publishing mit einemgroßen Portfolio an Comic- und Sammelprodukten für die Fans derweltberühmten Maus.Mit "MICKY" erscheint am 03.11. erstmalig das Lifestyle-Magazinfür erwachsene Fans. Vollgepackt mit Reportagen und Hintergründen zu90 Jahren Maus-Erfolg, Comiczeichner-Specials, Fashion-Stories,prominenten Gratulanten und Interviews. Doch nicht nur Micky Mauswird 90 Jahre alt, auch Freundin Minnie feiert ihren 90. Geburtstag.Öffnen die Leser das Wendecover von "MICKY" erhalten sie einen Blickin Minnies Welt der Stars und ihres Stils - zudem gewährt sie denLesern spannende Einblicke in ihren aufregenden Alltag und ihrvielfältiges Berufsleben. Als Extra liegt "MICKY" ein hochwertigerSchlüsselanhänger aus Metall in der unverwechselbaren Micky- Formbei. Auch Walt Disney Lustiges Taschenbuch gratuliert der Jubel-Mausmit dem Sonderband "90 Jahre Micky" zum Geburtstag. Zehn spannendeMicky-Abenteuer blicken auf die vergangenen neun Jahrzehnte zurück.Ob als Pizzabote oder Detektiv, Micky Maus bringt den Leser in jederseiner Rollen garantiert zum Lachen. Der Sonderband "90 Jahre Mickyist ab dem 26. Oktober erhältlich.Spannend wird es zudem bereits ab dem 16.10., mit dem ersten"Micky Maus Sonderheft" (MMSH). In langjähriger "Donald DuckSonderheft"-Manier zieht der erfolgreiche Mäuserich nun nach undwidmet sich handgelettert im MMSH #1 seinen tollkühnsten Abenteuern.Absolutes Highlight der Ausgabe: "Der sprechende Hund" aus demallersten Micky Maus-Magazin von 1951, plus mehrereErstveröffentlichungen - das sind über 60 Seiten Comics satt. Dieoffiziellen Panini-Sammelsticker "Micky Maus Sticker Story" zum 90.Jubiläum liegen zudem "MICKY" und dem MMSH bei.