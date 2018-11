Micky Maus wird 90 Jahre - das EPK/APK ist da (FOTO)

Berlin (ots) -Micky Maus feiert am 18.11. Geburtstag und Egmont Ehapa gratuliertmit mausstarken Exklusivgeschichten in den Comic-Klassikern DisneyLustiges Taschenbuch und Micky Maus-Magazin.Das LTB 513 "90 Jahre Micky Maus" (6,50 EUR) erscheint ab dem06.11.2018 im Handel. Donald Duck lässt es sich hier nicht nehmen undgratuliert Micky zum Geburtstag, was natürlich gebührend im Chaosendet. Dann trifft Micky sein Alter Ego aus dem Jahr 1928 undentdeckt ein legendäres Geheimnis. Und alle Kinofans können sich aufeine Hommage an Fritz Lang freuen, dem Klassiker "Mausopolis", wieihn nur Entenhausen bieten kann.Das Micky Maus-Magazin (3,99 EUR) erscheint ab 16. im November imHandel und garantiert mit 40 Seiten extra insgesamt über 90 SeitenLesespaß vom Feinsten. Es gibt eine exklusive Comic-Hommage zu"Steamboat Willie", die erste Rolle, die Micky Maus gespielt undberühmt gemacht hat. Zwei Extras zum Magazin sorgen für guteUnterhaltung: Ein Furzalarm, der bei Bewegung losgeht und PaniniMicky Maus Sticker.Peter Höpfner, Global Creative Director, Egmont Ehapa Media,begleitet die Micky Maus bereits seit Jahrzehnten und bringt immerwieder frischen Wind in den Micky-Kosmos: "Die Micky Maus-Comicshaben sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Ganz am Anfang warer noch relativ anarchisch, ein bisschen wild, er kam aus diesenklassischen Zeitungsstrips und dann wurde er natürlich ein bisschenverantwortungsvoller, hat andere Rollen wahrgenommen, war Detektiv,Abenteurer, bis hin zu der beliebten Figur, die wir alle heutekennen."Für diesen besonderen Geburtstag hat der Verlag ein umfangreichesEPK- und APK-Material für die Berichterstattung zusammengestellt.++ EPK / APK als Download oder XDCAM-Version ++Das EPK / APK können Sie bei uns direkt vom FTP-Server downloaden.Auf dem FTP-Server finden Sie das Material in den folgenden Formaten:EPK als MXF-Datei (XDCAM HD 422, 50MBit/s)EPK als MPEG-4-Datei (1920x1080, 6 MBit/s)Zugangsdaten zum Download: Bitte kopieren Sie den Link und fügenihn dann in die Adresszeile des gewünschten Browsers ein.ftp://ko-pictures.de/User: f00dfbeaPasswort: 90Micky2018Oder über FTP-Client: ko-pictures.deSie finden sämtliche Transkripte des EPK/APK-Material auf unseremPresseportal. Auch ausführliches Informationsmaterial undIllustrationen aus Entenhausen und Disney-Universum. Registrieren Siesich hier: www.egmont-presseportal.de. Nach der Freischaltung könnenSie das Material herunterladen.Inhalte EPK & APK:01 Oliver Korittke (Schauspieler): Testimonial-Selfie-Video (1x mit,1x ohne Hintersetzer, Länge jeweils ca. 00:31 Min.)02 Mario von Jascheroff (Micky Maus-Synchronstimme) im Lentzestudio:02 Interview (Länge ca. 08:10 Min) 02 gratuliert Micky Maus undbedankt sich als Micky (Länge ca. 00:21 Min.)02 liest vor aus erstem deutschen Micky Maus-Comic "Der sprechendeHund" von 1951 (Länge ca. 1:37 Min.)02 bei der Synchronisation des Micky Maus-Clips "Das romantischeDinner" / Atmo / Schnittbilder (Länge ca. 11:27 Min.) (Clip "Dasromantische Dinner" bitte gesondert anzufragen bei unten aufgeführtenPressekontakten. Quellenangabe: 2018 Disney / Egmont Ehapa Media)03 LTB-Sammler Christoph Restel:03 Interview (Länge 3:28 Min.)03 Schnittbilder 04 Disney-Zeichner Ulrich Schröder04 Interview (nur Audio, Länge ca. 5:52 Min.)04 Ulrich Schröder beim Zeichnen (3x Micky Maus, 1x Minnie Maus,Overshoulder und Schnittbilder; nur Video mit Atmo, Länge ca. 14:42Min. - Zeitraffer)05 Peter Höpfner (Global Creative Director, Egmont Ehapa Media GmbH):05 Interview (Länge ca. 08:35 Min.)05 Schnittbilder06 Wolf Stegmaier (Programmleiter Egmont Comic Collection): 06Interview (Länge ca. 02:15 Min.)06 Schnittbilder07 Redaktionssitzung Egmont Ehapa Media: Schnittbilder08 Druckerei - LTB : Schnittbilder09 Clip "Fantasia" (bitte gesondert anzufragen bei dem untenaufgeführten Pressekontakt. Quellenangabe: 2018 Disney / Egmont EhapaMedia)Die Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden. DieAusstrahlung ist auf Deutschland, Österreich und die Schweizbegrenzt. Die genauen Nutzungsbedingungen finden Sie im Presseportalwww.egmont-presseportal.deWeitere Informationen auf unserer Homepage www.egmont.de. FürRezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an denuntenstehenden Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell