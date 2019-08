Michter's bringt erstmals US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey auf den Markt

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Im September 2019 wird dieMichter's Distillery ihren US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey zumVerkauf in den USA und auf Exportmärkten freigeben. Michter's hatzwar in der Vergangenheit US*1 Toasted Barrel Bourbon und US*1Toasted Barrel Strength Rye auf den Markt gebracht, aber dies ist dieerste Ausgabe von Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskeyaller Zeiten.Als Michter's US*1 Sour Mash von The Whisky Exchange zum "Whiskyof the Year" 2019 ernannt wurde, war dies das erste Mal, dass einWhiskey aus den USA diese Ehrung erhielt. Dieser preisgekrönteWhiskey ist im Herzen von Michter's US*1 Toasted Barrel Sour MashWhiskey. Um diese spezielle Toasted-Charge zu produzieren beginntMichter's mit voll ausgereiften Fässern seines US*1 Sour Mash Whiskeyund verbringt den Whisky für weiteren Ausbau in speziell gerösteteFässer. "Wir waren mit unserem Toasted Barrel Bourbon und dem ToastedBarrel Strength Rye höchst zufrieden und haben festgestellt, dassunser Sour Mash Whiskey ebenfalls für die endgültige Reifung ingerösteten Fässern sehr gut geeignet ist", kommentierte Joseph J.Magliocco, Präsident von Michter's.Destilliermeister Dan McKee und Michter's Kellermeisterin AndreaWilson sind dafür verantwortlich, dass Michter's die Kunst derWhiskyherstellung weiterhin erforscht. Andrea Wilson sagt, dasssorgfältig erwogen wurde, welche Art der Röstung für die endgültigeReifung des US*1 Sour Mash Whiskey zur Anwendung kam. "DasToast-Profil zum Ausbau unseres Toasted Barrel Sour Mashunterscheidet sich von den Profilen für Toasted Bourbon und ToastedBarrel Strength Rye." Sie setzt hinzu: "Eine mildere Röstung wurdegewählt, um den Toffee-Charakter des US*1 Sour Mash weiterherauszubringen und im Abgang eine Note von Lagerfeuer zu erzielen.Nach Untersuchung verschiedener Grade der Röstung haben wir uns fürein Niveau entschieden, welches das Röstprofil liefert, das Anklangfindet und die Eleganz das Sour Mash Whiskey ergänzt."Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey hat 43 %Volumenalkohol (86 Proof) und wird in den USA zu einem empfohlenenEinzelhandelspreis von 60 USD pro Flasche (750 ml) verkauft.Neben der zentralen Brennerei im Stadtteil Shively von Louisvilleist Michter's an zwei weiteren Standorten in Kentucky tätig. InSpringfield baut Michter's auf 59 ha traditionelle Getreidesorten anund besitzt in der Altstadt von Louisville eine zweite Brennerei imhistorischen "Fort Nelson"-Gebäude, die im Februar ihre Pfortenöffnete. Michter's "Fort Nelson"-Brennerei befindet sich an einemerstklassigen Standort an der West Main Street gegenüber desLouisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Sieverfügt über das legendäre Topf-Destilliersystem von Michter'sPennsylvania. Zudem gibt es Führungen mit Whiskey-Proben und The Barat Fort Nelson mit klassischen Cocktails von David Wondrich, einemHistoriker der Branntweine und Cocktails.Michter's produziert begrenzte Chargen hoch angesehener Whiskeys,die zugeteilt werden müssen, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.Michter's ist bekannt für Single Barrel Rye, Small Batch Bourbon,Single Barrel Bourbon, Small Batch American Whiskey und Small BatchSour Mash Whiskey. Im Januar 2019 wurde Michter's im jährlichenMarkenbericht von Drinks International zur Nr. 1 der Marken derKategorie Top Trending American Whiskey ernannt. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.michters.com und folgen Sie unsauf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543847-1&h=1004202736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D2253470504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543847-1&h=1913326586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D1471237369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543847-1&h=3403336534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D538624862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter).Pressekontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 App. 580jmagliocco@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/956605/Michter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpgOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuell