Michter's bringt Whiskey US*1 Barrel Strength Rye auf den Markt

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Die Brennerei ausLouisville wird in diesem April 2019 ihren Michter's US*1 BarrelStrength Kentucky Straight Rye Whiskey herausbringen.Michter's Brennmeisterin Pamela Heilmann ist darüber höchsterfreut. Sie sagte dazu: "Seit ich bei Michter's tätig bin, habe ichfür die Qualität von American Rye Whiskey eine ganz neue Hochachtungentwickelt. Ich bin der Überzeugung, dass dieser US*1 Barrel StrengthRye wirklich herausragend ist." Andrea Wilson, Kellermeisterin beiMichter's, teilt die Begeisterung von Pamela Heilmann für dieseCharge und merkt an: "In diesem Rezept kommen mehr Mais undGerstenmalz zur Anwendung. Damit reift das Produkt im Fass zu einemextrem sanften, reichen und komplexen Rye-Whiskey mit Eleganz imGaumen heran."Michter's US*1 Barrel Strength Rye ist ein Single-Barrel-Produktund der durchschnittliche Alkoholgehalt der Charge vom April 2019beträgt 55,4 Volumenprozent (110,8 Proof). In den USA beträgt derempfohlene Einzelhandelspreis für eine Flasche (750 ml) 75 USD.Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's, sagt, dass die Idee füreinen Rye-Whiskey in Fassstärke bei Verkostungen in der Brennereientstand: "Wir haben Michter's US*1 Single Barrel Rye vom Fassverkostet, bevor wir ihn auf den Alkoholgehalt für Flaschen verdünnthaben, und die Reaktion war 'Wow! Das ist wirklich gut.'"Michter's kann auf eine lange und reiche Geschichte derHerstellung traditioneller amerikanischer Whiskeys zurückblicken, diebei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Jede der begrenztenAbfüllungen von Michter's ist zur Perfektion gereift. Zum gepriesenenPortfolio von Michter's gehören Bourbon, Roggenwhiskey,Sour-Mash-Whiskey und American Whiskey. Im November 2018 erzielteeine einzelne Flasche Michter's Bourbon auf einer Auktion fürwohltätige Zwecke 17.000 USD. Im Januar 2019 wurde Michter's imjährlichen Markenbericht von Drinks International zur Nr. 1 derKategorie "Top Trending American Whiskey" ernannt. The WhiskyExchange ernannte Michter's US*1 Sour Mash zu seinem "Whisky of theYear" des Jahres 2019. Es ist der erste Whiskey aus den USA, demdiese Ehre zuteil wurde.Neben der Brennerei von Michter's in Fort Nelson, die kürzlicheröffnet wurde, verfügt Michter's über die Shively Distillery inLouisville und eine Farm mit Betrieb auf 59 Hektar in Springfield(Kentucky). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.michters.comund folgen Sie uns auf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2405567-1&h=1300370990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405567-1%26h%3D4052777613%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2405567-1&h=166131195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405567-1%26h%3D544214364%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2405567-1&h=3745271947&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405567-1%26h%3D1474003707%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter).Pressekontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580jmagliocco@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/836680/Michter_s_2019_Barrel_Strength_Rye.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpgOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuell