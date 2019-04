Michter's Brenner Dan McKee tritt Nachfolge seiner Mentorin Pamela Heilmann als Brennmeister von Michter's an

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Pamela Heilmann,Brennmeisterin von Michter's, hat sich dafür entschieden, sich ab dem1. Mai von der Vollzeittätigkeit zurückzuziehen und Michter's, dieBrennerei mit Sitz in Kentucky, setzt deswegen den Plan für dieNachfolge um. Michter's Brenner Dan McKee wird zum Brennmeisterbefördert und Matt Bell, zuvor Manager der Brennerei, wird Brenner.Wenn die Abfüllung des Jahres 2019 von Michter's 10 Year SingleBarrel Kentucky Straight Bourbon am 1. Mai in den Verkauf geht,markiert dies die letzte Charge von Michter's in der Laufbahn vonPamela Heilmann als Brennmeisterin."Als wir Pamela Heilmann eingestellt haben, hat sie Dan McKee vonihrem vorigen Arbeitgeber mitgebracht. Es wurde schnell klar, dass eraußerordentlich talentiert ist und eines Tages einen herausragendenBrennmeister abgeben würde", sagte Joseph J. Magliocco, Präsident vonMichter's. "Was Pamela Heilmann bei Michter's geleistet hat, istunglaublich. Sie ist eine fantastische Brennerin und einebeeindruckende Persönlichkeit. Wir sind alle höchst erfreut, dass siesich bereit erklärt hat, in der Funktion als Brennmeisterin Emeritaweiterhin in Teilzeit zur Verfügung zu stehen und ich bin überzeugtdavon, dass Dan und Matt in ihren neuen Rollen einen fantastischenJob machen werden."Dan McKee und Pamela Heilmann haben seit mehr als einem Jahrzehntzusammengearbeitet: zuerst bei Jim Beam und dann bei Michter's.Pamela Heilmann kommentierte dies mit den Worten: "Ich habe meineZeit bei Michter's wirklich genossen und bin sehr stolz darauf, waswir hier erreicht haben. Einer der bevorzugten Aspekte meinerTätigkeit war, jüngere Mitarbeiter in ihrer Karriere in dieserBranche zu unterstützen und zu schulen. Dan McKee ist ein brillanterBrenner und ich bin überzeugt, dass unsere Produktion bei ihm undMatt Bell in der Leitung in guten Händen ist."Dan McKee sagt dazu: "Ich bin Pam Heilmann höchst dankbar. Mit ihrzusammenzuarbeiten und von ihr zu lernen, war mir eine Ehre und einPrivileg. Wir werden alles tun, was wir können, um die fantastischeArbeit von Pam Heilmann fortzusetzen und das Ziel von Michter's zuverfolgen, den besten amerikanischen Whiskey zu produzieren." DanMcKee zog von Kentucky nach Indiana, um seinen Traum zuverwirklichen, Whiskey herzustellen. Er arbeitete in der Brennereivon Jim Beam in Clermont als Brennereibetreiber und wurde später zumAufseher der Brennerei von Booker Noe befördert. Vor seinerBeförderung zum Brennmeister von Michter's hielt Dan McKee imUnternehmen die Positionen als Manager der Brennerei und später alsBrenner.Matt Bell bringt in seine neue Position als Brenner von Michter'sseine Erfahrung bei Alltech und dessen Brennerei Town Branch ein,sowie Erfahrung, die er in der Brennerei Wild Turkey erworben hat, inder er Aufseher der Brennerei war. Bevor er Brenner von Michter'swurde, hatte Matt Bell die Position des Brennereimanagers inne. ZurLeitung von Michter's gehört weiterhin Andrea Wilson in denFunktionen als Reifemeisterin und Executive Vice President. Siekommentierte mit den Worten: "Pam war eine fantastische Führungskraftund ich bin sehr stolz auf das Team, das wir hier bei Michter'szusammengestellt haben. Dan und Matt sind Brenner der Weltklasse."Die Charge des Jahres 2019 von Michter's 10 Year Single BarrelKentucky Straight Bourbon wird im Mai in den Verkauf gehen. Sieverfügt über 47,2 Volumenprozent (94,4 Proof) und der empfohleneEinzelhandelspreis in den USA beträgt 130 USD.Michter's kann auf eine lange und reiche Geschichte derHerstellung traditioneller amerikanischer Whiskeys zurückblicken, diebei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Jede der begrenztenAbfüllungen ist zur Perfektion gereift. Zum gepriesenen Portfolio vonMichter's gehören Bourbon, Roggenwhiskey, Sour Mash Whiskey undAmerican Whiskey. Im November 2018 erzielte eine einzelne Flasche vonMichter's Bourbon auf einer Wohltätigkeitsauktion mehr als 17.000USD. Im Januar 2019 wurde Michter's von Drinks International indessen jährlichem Markenbericht als Nr. 1 in der Kategorie TopTrending American Whiskey benannt. The Whisky Exchange ernannteMichter's US*1 Sour Mash zum Whisky of the Year des Jahres 2019. Dieswar das erste Mal, dass ein Whisky aus den USA diese Ehrung erhielt.Neben der Brennerei von Michter's in Fort Nelson, die kürzlicheröffnet wurde, verfügt Michter's über die Brennerei Shively inLouisville und eine Farm von 59 ha und betriebliche Einrichtungen inSpringfield (Kentucky). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.michters.com

Pressekontakt:
Joseph J. Magliocco
502-774-2300 x580
jmagliocco@michters.com 