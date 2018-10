Michter bringt seinen 20-jährigen Bourbon zum ersten Mal seit zwei Jahren auf den Markt

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Master Distiller PamelaHeilmann und Master of Maturation Andrea Wilson von Michter habenentschieden, den 20-jährigen Kentucky Straight Bourbon von Michterdieses Jahr auf den Markt zu bringen. Die letzte Lancierung diesesAngebots von Michter erfolgte vor zwei Jahren im November 2016."Wir sind wirklich stolz auf unsere 20- und mehrjährigenAngebote", meinte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter. "Siestammen aus Beständen, die wir vor Jahren gekauft haben, und wir sindder Ansicht, dass sich die Fässer wirklich gut entwickelt haben." Dadie Brennerei von Michter die entscheidende Bedeutung desRickhouse-Managements bei der Reifung von älteren Whiskeys erkennt,verfügt sie über den Titel Master of Maturation. Dieser ist im Besitzvon Andrea Wilson, der ersten Frau, die je als Vorsitzende derKentucky Distillers Association gedient hat. "Einer der spannendstenAspekte meiner Arbeit ist das Degustieren von älteren Fässern", sagtAndrea Wilson. "Diese Fässer waren wirklich speziell, und wir freuenuns darauf, diesen 20-jährigen Bourbon unseren Kunden anbieten zukönnen."Michter zeichnet sich durch reiches und langjähriges Erbe aus undbietet traditionelle amerikanische Whiskeys von kompromissloserQualität an. Bei jedem der limitierten Produktangebote wurde dieoptimale Reife erzielt. Das viel gelobte Portfolio von Michterumfasst Bourbon, Rye und amerikanischen Whiskey.Der Proof-Wert dieses Angebots für 2018 beträgt 114.2 und dervorgeschlagene US-Verkaufspreis für eine 750-ml-Flasche USD 700. MehrInformationen erhalten Sie unter www.michters.com oder folgen Sie unsauf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2268959-1&h=472392162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D2287204301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2268959-1&h=4125503449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D1504935964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2268959-1&h=3519357646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2268959-1%26h%3D773328827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter).Pressekontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580jmagliocco@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/769670/Michter_s_2018_20_Year_Bourbon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpgOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuell