Michelmersh Brick: Aufschrei, garantiert!

An der Börse London notiert die Aktie Michelmersh Brick am 04.03.2021, 18:01 Uhr, mit dem Kurs von 143.5 GBP. Die Aktie der Michelmersh Brick wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Michelmersh Brick nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Michelmersh Brick-Aktie ein Durchschnitt von 109,4 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 143,5 GBP (+31,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (138,54 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,58 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Michelmersh Brick-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Michelmersh Brick erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Michelmersh Brick ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Michelmersh Brick-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,09, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,91, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Für die Michelmersh Brick sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Michelmersh Brick vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Michelmersh Brick. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 118 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -17,77 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 143,5 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

