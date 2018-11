Hamburg (ots) - Sie war beliebter als ihr Mann, der früherePräsident Barack Obama, und schlägt auch den heutigen PräsidentenDonald Trump in Umfragen haushoch: Michelle Obama. Im exklusivenInterview mit dem Hamburger Magazin stern, dessen neue Ausgabe andiesem Donnerstag erscheint, sagt die einstige First Lady jedoch:"Ich interessiere mich nicht für Politik und würde niemals selberantreten."Am Anfang ihrer Zeit im Weißen Haus wurde sie von wilden Tieren ineinem wiederkehrenden bösen Traum verfolgt, erzählt Michelle Obama."Das war damals sehr prägend für mich." Sie glaube fest daran, dassman nicht nur mit politischen Ämtern die Welt verändern kann."Natürlich brauchen wir gute Leute in der Politik, aber wir brauchenauch gute Leute in unseren Schulen, in Hilfsorganisationen, in derWirtschaft und Unterhaltung und in jedem Teil der Gesellschaft. Dasist in Amerika so und in Deutschland und überall in der Welt."Man solle die eigenen Kinder richtig erziehen und selber einVorbild sein, fordert die 54-Jährige. "Es geht darum, unsere Nachbarngut zu behandeln - auch in den sozialen Medien."Michelle Obama blickt in ihrer neuen Autobiografie "Becoming:Meine Geschichte" auf ihr Leben und die acht Jahre im Weißen Hauszurück. Mit dem stern spricht sie offen über die künstlicheBefruchtung, der sie sich unterzogen hat, ihre Fehlgeburt undProbleme in ihrer Ehe mit Barack. "Wenn mich Leute als Ikone sehen,dann sollen sie alles von mir sehen." Angesprochen auf ihre großeOffenheit, sagt sie: "Wir Frauen müssen all unsere Geschichten mitder nächsten Generation teilen, die guten und die schlechten."Lesen Sie im neuen stern ab Donnerstag das Interview mit MichelleObama über das Leben mit ihren Töchtern im Weißen Haus, was sie vonder Queen und Angela Merkel gelernt hat und warum sie alles andereals perfekt sei.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell