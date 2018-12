Michelle Mitsching verstärkt die Social-Media-Kommunikation bei news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) -Seit dem 1. November 2018 ist Michelle Mitsching (24) Social MediaManagerin bei news aktuell. Durch die neu geschaffene Position liegendie gesamten Social-Media-Kanäle von news aktuell in Deutschland undin der Schweiz nun gebündelt in einer Verantwortung. "Mit MichelleMitsching haben wir nun eine Social-Media-Expertin in unseremMarketing-Team, die die sozialen Medien für news aktuell nochkonsequenter nutzen wird und dadurch die Präsenz sowie den Output vonnews aktuell auf diesen Plattformen deutlich erhöht", sagt EdithStier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "MichelleMitsching hat durch ihren bisherigen Werdegang vielfältigeErfahrungen in der Entwicklung und Durchführung vonOnline-Marketingmaßnahmen gesammelt. Sie bringt viele neue Ideen mitund wird für unsere innovativen Marketing-Formate - wie zum Beispieldas im März anstehende Super Communication Land - im Social Webordentlich Buzz erzielen."Michelle Mitsching entschied sich nach dem Abitur 2013 für eineAusbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation, die sie beimHamburger Verkehrsverbund (HVV GmbH) durchlief. Nach erfolgreichemAbschluss ihrer Ausbildung arbeitete sie zunächst beim HVV imPrintmarketing als Marketing-Referentin, bevor sie 2017 zum HamburgerStart-Up Transport Talent ApS als Online-Marketing-Managerinwechselte. Seit Dezember 2017 war sie als Marketing & SalesConsultant bei REKNOW GmbH & Co. KG tätig und verantwortete diegesamten Marketing-Aktivitäten des Software-Development-Unternehmens.Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell