Michelle Linderman, renommierte Anwältin für grenzüberschreitende Sanktionen, verstärkt Crowell & Moring

Neue Partnerin wird in der Londoner Kanzlei den BereichGB-Sanktionen aufbauenLondon (ots/PRNewswire) - Crowell & Moring freut sich, MichelleJacqueline Linderman(https://www.crowell.com/Professionals/Michelle-Linderman/) als neuePartnerin in der Kanzlei für internationale Handelsfragen in Londonwillkommen zu heißen. Linderman besitzt ein englisches Anwaltspatentund kann auf fast 20 Jahre Erfahrung bei grenzüberschreitendenSanktionen und Handelsstreitigkeiten zurückblicken. Sie verfügt überfundierte Kenntnis der Sanktionslandschaft in Großbritannien und derEuropäischen Union. Mit ihrer Expertise verstärkt sie in erheblichemMaße die Beratungskompetenz der Gruppe bei Sanktionsfragen in ganzUSA und Europa.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/520165/Crowell_and_Moring_Michelle_Linderman.jpgLinderman hatte zuletzt bei Ince & Co die weltweite Aufsicht überdas Sanktionsteam. Ihre Beratungstätigkeit erstreckt sich aufHandels- und Finanzsanktionen, einschließlich Due-Diligence- undCompliance-Verfahren, die Auswirkung von Sanktionen auf denoperativen Betrieb und Transaktionen, Sanktionsklauseln in Verträgenund Versicherungspolicen, die Auswirkung von Sanktionen auf Darlehen,Anlagen und Fragen des Zahlungsverkehrs sowie Lizenz- undGenehmigungsanträge bei relevanten Behörden. Zu ihren Mandantenzählen internationale Unternehmen, Händler, Schiffseigner, Charterer,Versicherer, Finanzinstitutionen und Energiekonzerne."Michelle genießt einen großartigen Ruf bei der Beratung führenderMandanten in Fragen des grenzüberschreitenden Handels. Mit ihremEintritt bei Crowell & Moring errichten wir eine Präsenz fürinternationale Handelsfragen auf dem Londoner Markt", sagte AngelaStyles (https://www.crowell.com/Professionals/Angela-Styles),Vorsitzende von Crowell & Moring. "Gemeinsam mit unserem BrüsselerKompetenzzentrum für die Europäische Union wird Michelles Fachgruppedie internationale Marktabdeckung unserer hochgeschätztenSanktionssparte erweitern. Wir heißen Michelle mit großer Freudewillkommen."Linderman wird in der Kanzlei den Bereich EU-Sanktionen imAllgemeinen und GB-Sanktionen im Speziellen leiten. Durch ihrenEinstieg bei der International Trade Group, die in den USA und inBrüssel bereits über Kompetenzzentren verfügt, positioniert sich dieKanzlei mit breitgefächerten Beratungsdiensten im BereichSanktionen/Ausfuhrkontrolle sowie grenzüberschreitendenErmittlungsdiensten jenseits des Atlantik."Michelle ist eine renommierte Sanktionsanwältin inGroßbritannien, und wir sind begeistert, dass sie unserem Teambeitritt", sagte John Brew(https://www.crowell.com/Professionals/John-Brew), Vorsitzender derCrowell & Moring International Trade Group. "Vor dem Hintergrund derproaktiven Haltung Großbritanniens bei der Sanktionsdurchsetzung --und seines großen Einflusses auf Finanzdienstleistungen und Fragender globalen Lieferkette -- wird Michelle unsere Mandanten in einembreiten Spektrum grenzüberschreitender Handelsfragen kompetentberaten, darunter Sanktionen, Ausfuhrkontrolle undGeldwäschebekämpfung."Jack Thomas (https://www.crowell.com/Professionals/Jack-Thomas),geschäftsführender Gesellschafter des Londoner Büros der Kanzlei,sagte: "Michelle baut unsere Sanktionskompetenz in London auf undverstärkt die bestehenden Fachgruppen des Büros, einschließlichinternationaler Streitfälle und Versicherung."Neben ihrer Arbeit in Sanktionsfragen beschäftigt sich Lindermanmit Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit verschiedenst gelagertenSchifffahrts- und Handelsstreitigkeiten, einschließlich Betrugs. Sievertritt Mandanten in Ad-hoc-Schiedsverfahren sowie in Schlichtungenund Verfahren im High Court. Sie verfügt über langjährige Erfahrungin der Streitschlichtung in anderen Gerichtsbarkeiten, darunterHongkong, New York und Südafrika."Crowell & Moring genießt einen ausgezeichneten Ruf imSanktionsrecht. Die Kanzlei bietet eine großartige Plattform zurBetreuung meiner Mandanten bei Fragen, die die USA oder Europabetreffen", sagte Linderman. "Ich freue mich, mit einem soangesehenen Anwaltsteam zusammenzuarbeiten, und bin hochmotiviert, umam Ausbau der Sanktionssparte der Kanzlei in GB und der EUmitzuwirken."Linderman machte ihren B.A. mit Auszeichnung in modernenChinastudien an der University of Leeds. Anschließend studierte siean der Leeds Metropolitan University, wo sie einPostgraduiertendiplom in Jura machte, bevor sie am College of Law inYork einen Abschluss in Rechtspraxis machte. Sie ist als Anwältin inEngland, Wales und Hongkong zugelassen.Informationen zu Crowell & Morings International Trade GroupCrowell & Morings International Trade Group bietet Rechtsbeistandbei regulatorischen Angelegenheiten, Streitschlichtung, Ermittlung,Politik und Rechtsstreitigkeiten in auftretenden Handelsfragenweltweit. Die Gruppe genießt Ansehen für ihre Spitzenkompetenz beiinternationalen Handelsfragen in den Bereichen Ausfuhrkontrolle,Sanktionen, Zölle und Handelsklagen (einschließlich Antidumping,Ausgleichszöllen und Schutzmaßnahmen). Darüber hinaus kollaboriertdie Gruppe eng mit den anderen Fachgruppen der Kanzlei, um Mandantenein breites Spektrum an Dienstleistungen anzubieten und ihr eigenesFachblatt This Month in International Trade herauszugeben.Informationen zu Crowell & Moring LLPCrowell & Moring LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzleimit ca. 500 Rechtsanwälten, die Mandanten in Rechtsstreitigkeiten undSchlichtungsverfahren sowie in regulatorischen undTransaktionsangelegenheiten vertreten. Die Kanzlei ist internationalwegen ihrer Vertretung von Fortune-500-Unternehmen beiRechtsstreitigkeiten mit hohem Risiko sowie für ihr Engagement beiPro-Bono-Diensten und Diversität bekannt. 