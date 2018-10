Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die absofort im Handel erhältlich ist, spricht Barbara Schöneberger mit derModeratorin Michelle Hunziker. Eine heile Familie, das war immerHunzikers Traum. Sie selbst wuchs in schwierigenFamilienverhältnissen auf, geriet mit Anfang zwanzig in eine Sekte.Die Menschen, die sie kennenlernte, hätten ihr das Gefühl gegeben,"der wichtigste Mensch der Welt" zu sein. "Das kannte ich so nicht."Mehr als vier Jahre dauerte es, bis sich die Moderatorin aus derSekte befreien konnte. "Heute kann mich keiner mehr übers Ohr hauen",sagt Hunziker.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell