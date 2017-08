Hamburg (ots) - Familie geht Michelle Hunziker über alles. Dass esbei ihr privat und beruflich so gut läuft, verdankt sie auch ihrerMutter Ineke (72). "Meine Mama hat mir vorgelebt, dass eine Frauunabhängig sein und auf eigenen Beinen stehen muss", so die40-Jährige im Gespräch mit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick."Das macht stark und selbstsicher. Und genau das bin ich heute."Jahrelang war das Verhältnis angespannt, auch weil sich MichelleHunziker von ihrer Mutter vernachlässigt fühlte. "Heute weiß ich: Siewar nicht so präsent, weil sie gearbeitet und so die ganze Familiezusammengehalten hat. Sie hat sich finanziell um uns gekümmert unduns beschützt, das war ihre ganz große Stärke." Heute sind die zweilängst ein starkes Team. "Früher hat sie mich und meinen Vaterbeschützt, heute beschütze ich sie!"Am 26. August präsentiert Michelle Hunziker im ZDF "Das großeSommer-Hit-Festival 2017". Vielleicht schaut ihre Mutter zu: "Sieliebt Schlager genauso wie ich", freut sich die Moderatorin.Hinweis für die Redaktionen: Die ganze Geschichte erscheint in deraktuellen Ausgabe von auf einen Blick (Nr. 34/2017, EVT 17.08). MehrInformationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktion aufeinen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418,thomas.merz@aufeinenblick.deDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell